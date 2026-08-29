Erdő Péter: A mohácsi csata emléke a hűségről és a helytállásról is beszél
Erdő Péter szerint a mohácsi csata emléke nemcsak a vereségről beszél, hanem a hűségről, a helytállásról is, és a csata emléke a közösségért vállalt felelősségre tanít. A bíboros, esztergom-budapesti érsek ezt a csata ötszázadik évfordulóján, szombaton közzétett üzenetében írta, azt kérve a magyar emberektől, hogy tanuljanak történelmükből, és keressék önzés nélkül a közösség javát.
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