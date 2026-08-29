Mohács 500: a sorsfordító ütközet, óráról órára

A tudományos pontossággal rekonstruált csatatér térképe a szemben álló erőkkel Fotó: Pap Norbert - Gyenizse Péter

A főemberek közül voltak néhányan, akik azt tanácsolták a királynak, hogy mivel a törökök már letáborozásban vannak, ők is vonuljanak vissza a saját táborukba, és halasszák másnapra a döntő összecsapást.

A szerzetes-fővezér viszont ezt a javaslatot elvetve arra kérte a királyt, hogy rendelje el az azonnali támadást.

Tomori – a helyzethez képest egyébként helyesen – úgy vélte, hogy a letáborozó és még részben felvonulóban lévő szultáni sereg megtámadása taktikailag előnyös lehet a váratlan támadásra nem számító ellenséggel szemben, másrészt pedig lehetővé teszi, hogy seregtestenként bánjanak el a törökökkel, semlegesítve így a királyi hadsereg létszámhátrányát.

Nagyjából a távoli fasor vonalában állhatott fel a királyi sereg, a mai Sátorhely közelében Fotó: Elter Tamás

Ha a királyi sereg visszavonul a táborba és a törökök eközben mégis támadnának, akkor viszont biztosra vehető a vereség. Lajos király elfogadta Tomori érvelését, és parancsot adott a támadás megindítására.

Felharsantak a kürtök, megperdültek a dobok; a jobb szárnyon felsorakozott nehézlovasok leeresztették sisakrostélyaikat, előreszegezték kopjáikat, megsarkantyúzták csataménjeiket, majd mennydörgésszerű robajjal zárt rendben vágtatni kezdtek a török állások felé.

Az ütközet térképen Fotó: Csudai Sándor

Ismét Brodaricsot idézzük: „ … ugyanabban a pillanatban megláttuk az ellenséges csapatok roppant tömegét, amint a velünk szemben magasló dombról lassan leereszkedik, és a törökök császára is ott volt. Akkor aztán a király fejére föltették a sisakot, és ebben a percben arcát sápadtság öntötte el, mintha megsejtette volna a közelgő tragédiát.”

Délután négy óra: az első magyar lovasroham

A jobbszárnyról előretörő királyi nehézlovasság rohama először igen sikeresnek tűnt; az előretolt oszmán gyalogos egységek menekülni kezdtek, vagy kitértek a lovasroham elől.

Azonban igen valószínű, hogy ez török részről tudatos manőver volt, hogy a nehézlovasságot mélyen beengedjék a saját soraik közé.

(Ezt bizonyítják többek között a rendkívül alacsony török veszteségadatok is.)

A lovasság összecsapása a törökökkel egykorú fametszeten Fotó: Wikipedia

A királyi nehézlovasság ugyanis beleütközött a ruméliai hadtest fő erejébe, a török tüzérségi lövegek és a puskával felszerelt janicsárok zárt rendjébe. Mint a török ágyúk elsütésekor kiderült, az oszmán lövegeket egy terepmélyedésben állították fel, így a kilőtt ágyúgolyók a rohamozó királyi nehézlovasok feje felett süvítettek el, nem sok kárt téve bennük.

Janicsárok egy korai tűzfegyverrel Fotó: Wikimedia Commons

Nem így a janicsárok, akik egymás után legalább három -négy sortüzet adtak le megállítva és szétzilálva a királyi lovasságot. A nehézlovasság rohamának sikerére alapozott haditerv itt és ekkor összeomlott.

Délután fél öt és öt óra között: kiteljesedik a nagy török ellentámadás

Noha a magyar királyi had lovasrohama váratlanul érte a törököket, a rendkívül szigorú fegyelemnek, a kiváló vezetésnek és a taktikai rugalmasságnak köszönhetően Szulejmán serege gyorsan reagált.

A hosszan elnyúló dombként említett tereplépcső najainkban, amelyen az anatóliai hadtest leereszkedett Fotó: Elter Tamás

A lovasroham közben a Brodarics által említett „hosszan elnyúló dombról” ( a csatatér délnyugati oldalát határoló ma is meglévő tereplépcsőről) leereszkedett az anatóliai hadtest, és rövid idő alatt felállt a jól ismert oszmán hadrend, középen a szultánnal, a két szárnyon pedig Ibrahim nagyvezír ruméliai, illetve Behrám pasa anatóliai hadtestével és felkészültek a nagy erejű visszacsapásra. Lényegében már ekkor, a nehézlovasság összeomlásával és megfutamodásával megpecsételődött Lajos király és seregének sorsa.

Délután öt óra: az utolsó kísérlet a hadiszerencse megfordítására

Délután öt óra körül a megrendült királyi sereg egy utolsó kétségbeesett kísérletet tett arra, hogy visszaszerezze a kezdeményezést. A balszárnyon küzdő nehézlovasság újabb rohamra indult, és ezzel egyidejűleg a középvonalban felállított gyalogság is.

A súlyos veszteségek ellenére töretlen volt a királyi sereg harci szelleme,

olyannyira, hogy egy kisebb egységnek egészen a szultán közeléig sikerült előreküzdenie magát.

A csata egy romantikus XIX. századi festményen Fotó: Wikipedia

Ám minden hősiesség ellenére az oszmán sereg nyomasztó létszám és technikai fölénye kíméletlenül érvényesült; a második lovasrohamot ugyanúgy megtörte az ekkor már pontosabban célzó török tüzérség és a janicsárok puskatüze, mint a legelsőt.

Mindeközben az is kiderült, hogy a király mellől elvezényelt nehézlovasoknak nem sikerült feltartóztatniuk Bali és Hüszrev bégek lovasságát, akik a keresztény sereg megkerülésével rátörtek II. Lajos táborára -amit teljesen szétdúltak-, ezután pedig hátba támadták a még kétségbeesetten küzdő királyi katonákat.

Délután fél hat és este hét óra között: az összeomlás, a menekülés és a király halála

A magyar hadrend csaknem egy időben omlott össze, a királyi tábori tüzérség teljesen, a nehézlovasság pedig legnagyobb részt megsemmisült. A második roham során előretört gyalogságot a nehézlovasság megfutamítása után körbekerítették a szpáhik.

A nyugati gyalogos zsoldosok azonban a túlerő ellenére szilárdan tartották magukat,

és védekező négyszögbe felállva visszaverték a szpáhik rohamait, akiket csak a janicsárok bevetésével tudtak legyűrni; ezek a hős katonák szinte az utolsó emberig odavesztek.

A Sátorhely közelében feltárt egyik tömegsír, az elesett hősök földi maradványaival Fotó: Polyak Attila

Az utolsó és még védekező gyalogosok végzete egybe esett a a 18 óra 23 perckor bekövetkezett napnyugtával, és a nagyjából ekkor kitört heves zivatarral. A magára maradt király az öldöklő küzdelem végéig kitartott a csatatéren és csak a teljes összeomlás perceiben kezdett el a kíséretében lévő néhány emberrel, köztük Czettricz Ulrich udvari kamarással, Trepka Andrással és Aczél Istvánnal együtt elmenekülni.

Az új kutatások szerint a király az úgynevezett nagy ároktól északra mintegy 11 kilométernyi lovaglás után Csele falu közelében kísérelt meg átkelni a Duna itteni keskeny és gázlókkal tarkított ágán a túlparti Mohácsi-szigetre, de az átkelés közben a lova feltehetően megcsúszott, belezuhant egy iszappal teli mélyedésbe, maga alá temetve lovasát aki megfulladt; a vele tartók sem tudták megmenteni.

II. Lajos halála Dorfmeister István XVIII. századi festményén Fotó: FJ Mol / Wikipedia

II. Lajos tragikus halála nem csak a Jagelló-dinasztia, hanem egyben a középkori Magyar Királyság végét is jelentette.

A mohácsi csata veszteségmérlege több mint megrendítő:

a királyon kívül elesett mindkét fővezér, Tomori Pál érsek és Szapolyai György szepesi gróf, Szalkai László esztergomi érsek, további hat püspök, Drágffy János országbíró és tizenhét zászlósúr. A királyi sereg teljes vesztesége a tábori személyzettel együtt elérte a 24 ezer főt.

II. Lajos és az elesett hősök emlékműve Mohácson Fotó: Elter Tamás

A mohácsi vereségnek messze ható következményei lettek; a kettős királyválasztást követő 15 évig elhúzódó belháború, majd 1541-től a másfél évszázadig tartó török hódoltság.

A jobb sorsra érdemes és alig húszévesen odaveszett Lajos király, valamint a mohácsi síkon életüket feláldozó hősök azonban valamennyien megérdemlik az utókor háláját, hiszen megcselekedték amit megkövetelt a haza; megpróbálták a túlerővel szemben a lehetetlent, megvédeni a hazát.

Az ötszáz éve, 1526. augusztus 29-én lezajlott mohácsi csatában:

II. Lajos király 27-30 ezer fős keresztény serege felvállalta az ütközetet,

I. Szulejmán szultán 80 ezres oszmán seregével,

de a délután három órától este fél hétig kitartó harci események a királyi sereg súlyos vereségével végződtek.







