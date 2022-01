8 takarítási szokás a konyhába, amellyel időt spórolhatunk

Gyorsan, egyszerűen és hatékonyan – a legtöbbünknek ez a jelszava, ha a konyha takarításáról van szó. A következő trükkökkel könnyű lesz rendet és tisztaságot tartanunk ebben a helyiségben – derül ki a lakáskultúra.hu cikkéből.

Fotó: Pixabay

1. Első lépés: a selejtezés

A tiszta és rendezett tér alaptétele, hogy ne tároljunk benne olyan dolgokat, amelyeket nem használunk valamilyen oknál fogva. Ami tönkrement, dobjuk ki, amiből túl sokat halmoztunk fel, adjuk tovább! Bár kicsit több időt kell szánni a selejtezésre, a befektetett energia később többszörösen megtérül majd, hiszen kevés holmi között könnyebb lesz rendet tartani. Érdemes rendszeresen felülvizsgálni az itt tárolt tárgyakat!

2. Napi 20 perc

Alakítsunk ki egy napi takarítási rutint a konyhába! Akár napi egyszer 20 vagy kétszer 10 perc alatt is számottevő lehet a változás: ennyi időbe belefér egy kis mosogatás, a konyhapult áttörlése vagy a mosogatógép kipakolása. A nagyobb lélegzetvételű munkákat hagyjuk meg a hétvégére!

3. Többféle tisztítóeszköz, hatékonyabb munka

A mosogatószivacson túl érdemes más takarítóeszközöket is felvennünk a gárdánkba. A mosogatószeres adagolóval ellátott kefe vagy szivacs például kiváló lehet edényekhez, üveg- és üvegkerámiás felületekhez, a fémedényeken leragadt szennyeződésekhez a fémszálas szivacsot vethetjük be, a konyhapult tisztítására pedig nevezzünk ki egy törlőruhát.



4. 5 perces trükk a tiszta sütőért

Ha már nehezen látni át a sütő üvegén, méregdrága tisztítószerek helyett vessük be a következőt:

Egy szórófejes flakont a 3/4-éig töltsünk meg ecettel, adjunk hozzá egy nagyobb adag mosogatószert, majd a fennmaradt részt töltsük meg vízzel. Rázzuk fel, ezután nyissuk ki a sütőajtót vízszintes pozícióba, spricceljük a keverékünket a sütő belső üvegajtajára, majd szórjunk rá szódabikarbónát. Kezdjük el súrolni, közben folyamatosan pótoljuk az ecetes folyadékot! Ha sikerült eltávolítani a foltokat, egy tiszta vizes ruhával töröljük át alaposan a felületet.

5. Mikrós praktikák

Érdemes magunkat és a családtagokat is rászoktatni a mikróban melegítendő ételek lefedésére. Akár be is szerezhetünk és tárolhatjuk a készülék tetején egy erre a célra szolgáló edényfedőt. A mikrohullámú sütő vegyszermentes takarításához alkalmazzunk citromot: két frissen facsart citrom levét keverjük össze nagyjából 2 dl vízzel, majd indítsuk el a mikrót két percre. Hagyjuk dolgozni a gőzt. Ha lejárt, töröljük ki a belsejét. Minden erőfeszítés nélkül makulátlanul tiszta lesz!

6. Tiszta padló egyszerűen

Tartsunk a konyha közelében egy seprűt vagy partvist és lapátot, hogy mindig kéznél legyen! Ha morzsa kerülne a padlóra, ne várjunk a következő porszívózásig, ragadjuk meg őket és takarítsuk fel.

7. Takarítás főzés közben

Egy kevésbé könnyű, ám annál hasznosabb szokás: ne várjuk meg, amíg eluralkodik a káosz a konyhában, helyette folyamatosan mosogassunk vagy pakoljuk be a mosogatógépet főzés közben is, és töröljük át a munkapultot! Törekedjünk a rend megtartására, így az ételek elkészülte után már nem kell a romok eltakarításával foglalkozni.

8. Szemetelés másként

A sütés-főzés közben keletkezett hulladék, mint például a tojáshéjak, a zöldséghéjak vagy a hústartó zacskók jobb, ha minél hamarabb kikerülnek a lakásból. Ezért inkább a szemetes helyett készítsünk elő nekik egy zacskót, gyűjtsük őket ebben, majd az ételek elkészítése után vigyük is ki őket! Így nemcsak a kellemetlen szagoktól óvhatjuk meg a lakásunkat, hanem a szemetest is ritkábban kell majd ürítenünk és takarítanunk.