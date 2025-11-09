Lavrov: Moszkva kitart álláspontja mellett

Hangsúlyozta, hogy az orosz fél nem feledkezik meg a konfliktus kiváltó okainak felszámolásának szükségességéről. Augusztus 15-én, Alaszkában Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök az ukrajnai konfliktus lehetséges megoldási módjairól tárgyaltak. Mindkét vezető pozitívan értékelte a találkozót. A csúcstalálkozót követően az orosz elnök kijelentette, hogy lehetséges az ukrajnai konfliktus rendezése, és hangsúlyozta Oroszország érdekét a hosszú távú megoldásban. Putyin korábban is rámutatott, hogy az ukrán válság tartós rendezéséhez a kiváltó okokat kell kezelni.

Az orosz külügyminiszter arra figyelmeztetett, hogy az orosz tartalékok elkobzása amellett, hogy nem fogja megmenteni Kijevet, komoly reputációs kockázatokat is hordoz az euróövezet mint a gazdasági tevékenységi terület számára.

Oroszország a viszonosság elvének megfelelően, nemzeti érdekeiből és a nekünk okozott kár megtérítésének szükségességéből kiindulva meg fogja adni a megfelelő választ minden rablásra. Brüsszelben és más nyugati fővárosokban még meggondolhatják magukat, és lemondhatnak a tervezett kalandról

– mondta. Közölte, hogy Moszkva eddig nem kapott érdemi választ Washingtonból arra a javaslatára, hogy a 2026. február 5-i lejárta után is tartsák magukat a felek még egy évig a hadászati támadó fegyverek korlátozásáról szóló Új START szerződésben előírt korlátozáshoz. Diplomáciai csatornákon keresztül az a tájékoztatás érkezett, hogy "a kérdést vizsgálják".

Az egyetlen dolog, amire szükség van (az egyezmény betartásának meghosszabbításához), az a viszonosság az Egyesült Államok részéről: csak akkor és addig fogjuk betartani az önkéntes korlátozásokat, amíg a másik fél is betartja őket. Természetesen, ha az amerikaiaknak kérdéseik vannak, azokat bármikor feltehetik nekünk

– hangoztatta Lavrov, kifejezve reményét, hogy az amerikai válasz pozitív lesz. A kétoldalú viszonyról szólva elmondta, hogy a Trump-kormány megérkezésével Moszkva úgy érezte, hogy Washington kész újra felvenni a párbeszédet, ami, mint mondta "folyamatban van, de nem olyan gyorsan, ahogy szeretnénk". Emlékeztetett rá, hogy a felek tavasszal két fordulóban konzultációkat folytattak, és több megállapodást kötöttek a diplomáciai képviseletek munkakörülményeinek javításáról.

Részünkről fontosnak tartjuk, hogy a párbeszéd ne korlátozódjon pusztán a diplomáciai képviseletek problémáira. Fontos áttérni olyan kérdésekre, mint a közvetlen légi összeköttetés létrehozása és az orosz diplomáciai tulajdon visszaszolgáltatása, amelyet Barack Obama 2016 decemberében, három héttel Donald Trump első beiktatása előtt jogsértő módon elvett tőlünk

– hangoztatta. Emlékeztetett rá, hogy Michael Flynn, aki még csak várományosa volt a nemzetbiztonsági tanácsadói posztnak, felhívta a washingtoni orosz nagykövetet, és a leendő amerikai elnök nevében arra kérte Moszkvát, hogy ne reagáljon élesen a távozó demokrata kormányzat provokációira: mondván, hogy ha az új csapat beköltözik a Fehér Házba, mindent el fog rendezni.

Egyelőre várunk. Az amerikai félnek átadtuk a diplomáciai ingatlanokra és a légi közlekedésre vonatkozó javaslatokat. Jelenleg munkakapcsolatfelvételek történnek a párbeszéd folytatásának lehetőségéről

– fogalmazott az orosz diplomácia vezetője. Azt mondta, hogy amerikai hivatali partnerével, Marco Rubióval együtt megérti a rendszeres kommunikáció szükségességét, a felek telefonon tartják a kapcsolatot, és szükség esetén készek a személyes találkozókra is – közölte az MTI.

Borítókép: Szergej Lavrov (Fotó: AFP)