Zavart nyugdíjas biciklist fogtak a rendőrök az M0-son + videó

A felvételen, amelyet a rendőrautó fedélzeti kamerája rögzített, jól látható, hogy az idős biciklis alig tudja tartani az egyensúlyát, miközben a járművek nagy sebességgel haladnak el mellette az M0-s autóúton – írta meg az Origo. Időnként még a sávhatáron is áthúzott, ami fokozta a veszélyt. Csak a szerencsének köszönheti, hogy nem történt tragédia.

Az M0-s leállósávjában haladt egy biciklis (Forrás: TV2 Tények)

„Amellett, hogy szabálytalan, ez a közlekedési mód még nagyon veszélyes is” – nyilatkozta Csörgő László vezetéstechnikai oktató a TV2-nek. Szimicsku László, az MKIF kommunikációs igazgatója pedig hangsúlyozta: „biciklivel haladni, biciklit tolni, traktorral fölvenni, triciklivel, háromkerekű elektromos járművel nemcsak hogy nem szabad, hanem tilos, és gyakorlatilag egyenesen életveszélyes is”.

Kórházba vitték a nyugdíjas biciklist

Amikor a rendőrök megállították, a nyugdíjas előbb intett nekik, hogy menjenek el mellette, aztán sikerült megértenie, hogy igazoltatni fogják. A forgalmat veszélyeztető, szabálytalanul közlekedő férfi zavart állapotban volt, nem voltak nála a személyazonosságát igazoló papírok, és a nevét sem tudta megmondani a rendőröknek.

Az idős férfi azt hitte, jó helyen, szabályosan közlekedik.

A hatóságok mentőt hívtak hozzá, akik kórházba szállították további kivizsgálásra.

Az utóbbi időben egyre gyakrabban fordulnak elő ehhez hasonló, extrém esetek. Október végén egy férfi bringával hajtott fel az egyik autópályára, ahol mindkét útpályán átverekedte magát. A szürreális attrakciót a forgalomfigyelő kamerarendszer rögzítette. A saját életével és mások biztonságával játszó kerékpáros a forgalommal szemben, az elválasztó korlát- és növénysáv mellett tekert,

aztán hirtelen az egyik résnél átemelte a bringáját és eltekert a másik oldalon lévő pihenőhelyhez.

Pár hónappal ezelőtt egy másik férfi a leállósávban haladt kilométereken keresztül. Budapest felé hajtott fel az M2-es autóútra, és egészen az M0-s csomópontig eljutott, ahol a kihajtón a kocsik mellett kerékpározott tovább. Az útellenőrök kapták el Dunakeszinél.