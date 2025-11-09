reformátusKövér LászlóOlaszliszkareformátus templom

Kövér László: Akik ma Európa keresztény lelkét akarják megölni, azoknak az egyik leggyűlöltebb szó a magyar

Régen reformátusnak lenni bátor és gyakran kockázatvállaló életet jelentett, amelyben magától értetődően kellett kiállni a hit igazságai mellett a külső nyomással szemben – jelentette ki az Országgyűlés elnöke vasárnap a borsodi Olaszliszkán, az ötszáz esztendős református egyházközség felújított templomának átadásán. Kövér László szerint ahogyan 1525-ben, úgy most is sötét fellegek gyülekeznek Európa égboltján és közvetlen szomszédságunkban, „a magyarság ezeréves szállásterületét is érintően” háború dúl.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 09. 15:06
Fotó: Vajda János Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Reformátusnak lenni az elmúlt fél évezred jelentős részében hátratételt és szél ellenében történő küszködést jelentett – jelentette ki az Országgyűlés elnöke vasárnap a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Olaszliszkán, az ötszáz esztendős református egyházközség felújított templomának átadásán. Kövér László úgy fogalmazott, hogy a reformátusság bátor és gyakran kockázatvállaló életet jelentett, amelyben magától értetődően kellett kiállni a hit igazságai mellett a külső nyomással szemben, és „ugyanilyen magától értetődően kellett életre váltani a hit igazságait”.

Kövér László szerint a vasárnapi hálaadás nem pusztán egy helyi református ünnep, hanem a magyar és keresztyén megmaradás diadalának emléknapja is (Fotó: Vajda János / MTI)
Kövér László szerint a vasárnapi hálaadás nem pusztán egy helyi református ünnep, hanem a magyar és keresztyén megmaradás diadalának emléknapja is (Fotó: Vajda János/MTI)

A politikus szerint a vasárnapi hálaadás nem pusztán egy helyi református ünnep, hanem a magyar és keresztyén megmaradás diadalának emléknapja is, amely jócskán túlmutat a település határán. Emlékeztetett: ahogyan 1525-ben, úgy most is sötét fellegek gyülekeznek Európa égboltján és közvetlen szomszédságunkban, „a magyarság ezeréves szállásterületét is érintően” háború dúl. 

„Azt nem azok vívják, akik a fegyvereiket kézben tartva egymást mészárolják, hanem azok, akik a háttérből ezt az öldöklést kiprovokálták, napról napra finanszírozzák és igyekeznek meghosszabbítani”

– mutatott rá.

Kövér László úgy véli, a 16. században és az azt követő időkben az európai történelem a magyarok iránt volt mostoha, napjainkban Európára vár ilyen sors (Fotó: Vajda János / MTI)
Kövér László úgy véli, a 16. században és az azt követő időkben az európai történelem a magyarokkal volt mostoha, napjainkban Európára vár ilyen sors (Fotó: Vajda János/MTI)

Hozzátette: céljuk Oroszország és Ukrajna meggyengítése, mert a két népben prédát látnak, és Európának, köztük a magyaroknak is ugyanazt a sorsot szánják: a hitétől, hazájától, családjaitól és öntudatától megfosztott szolganép szerepét. – Európát ma ismét istentelen, nemzettagadó és családromboló erők fenyegetik, akik azt hirdetik, hogy Isten halott, a haza csak korlát, a család pedig csak teher – jelentette ki a házelnök. 

Kövér László szerint ezért egyre nyíltabb erőszakkal, úgynevezett posztkeresztény és posztnemzeti, az ember családi kötelékeit és már biológiai létét is feloldó úgynevezett transzhumanista korszakba akarják átvezetni Európát. Úgy fogalmazott: 

Európa keresztény lelkét akarják megölni, és azoknak, akik ezt teszik, az egyik legyűlöltebb szó: a magyar.

Kövér László jelezte, a 16. században és az azt követő időkben az európai történelem a magyarokkal volt mostoha, napjainkban Európára vár ilyen sors. Az Országgyűlés elnöke kijelentette, ma Magyarországon a béke, a munka és a gyarapodás idejét éljük. Kiemelte, az elmúlt tizenöt esztendőben munkaalapú társadalmat hoztak létre és újra megerősítették a nemzeti összetartozást.

A házelnök szerint Európa keresztény lelkét akarják megölni, és azoknak, akik ezt teszik, az egyik legyűlöltebb szó: a magyar (Fotó: Vajda János / MTI)
A házelnök szerint Európa keresztény lelkét akarják megölni, és azoknak, akik ezt teszik, az egyik legyűlöltebb szó: a magyar (Fotó: Vajda János/MTI)

A hálaadó istentiszteleten Steinbach József, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke hirdetett igét. Beszédében rámutatott: pár évvel a reformáció kezdete után már volt és azóta is van református gyülekezet Olaszliszkán. Hozzátette, a jelenlegi a harmadik temploma a hívőknek az egyház ötszáz éves történelmében.

Az olaszliszkai református templom mintegy 180 millió forint kormányzati támogatásból újult meg. A munkálatok során újjászületett a templom külső része és a belső térben is végeztek felújításokat.

Borítókép: Kövér László, az Országgyűlés elnöke beszédet mond az ötszáz esztendős református egyházközség felújított templomának átadásán a borsodi Olaszliszkán (Fotó: MTI/Vajda János)


További játékainkhoz kattintson ide!


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekidő

Ezt mindenkinek látnia kell!

Bayer Zsolt avatarja

Szánjon rá fél órát mindenki!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu