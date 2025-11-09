Kövér László: Akik ma Európa keresztény lelkét akarják megölni, azoknak az egyik leggyűlöltebb szó a magyar

– Reformátusnak lenni az elmúlt fél évezred jelentős részében hátratételt és szél ellenében történő küszködést jelentett – jelentette ki az Országgyűlés elnöke vasárnap a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Olaszliszkán, az ötszáz esztendős református egyházközség felújított templomának átadásán. Kövér László úgy fogalmazott, hogy a reformátusság bátor és gyakran kockázatvállaló életet jelentett, amelyben magától értetődően kellett kiállni a hit igazságai mellett a külső nyomással szemben, és „ugyanilyen magától értetődően kellett életre váltani a hit igazságait”.

Kövér László szerint a vasárnapi hálaadás nem pusztán egy helyi református ünnep, hanem a magyar és keresztyén megmaradás diadalának emléknapja is (Fotó: Vajda János/MTI)

A politikus szerint a vasárnapi hálaadás nem pusztán egy helyi református ünnep, hanem a magyar és keresztyén megmaradás diadalának emléknapja is, amely jócskán túlmutat a település határán. Emlékeztetett: ahogyan 1525-ben, úgy most is sötét fellegek gyülekeznek Európa égboltján és közvetlen szomszédságunkban, „a magyarság ezeréves szállásterületét is érintően” háború dúl.

„Azt nem azok vívják, akik a fegyvereiket kézben tartva egymást mészárolják, hanem azok, akik a háttérből ezt az öldöklést kiprovokálták, napról napra finanszírozzák és igyekeznek meghosszabbítani”

– mutatott rá.

Kövér László úgy véli, a 16. században és az azt követő időkben az európai történelem a magyarokkal volt mostoha, napjainkban Európára vár ilyen sors (Fotó: Vajda János/MTI)

Hozzátette: céljuk Oroszország és Ukrajna meggyengítése, mert a két népben prédát látnak, és Európának, köztük a magyaroknak is ugyanazt a sorsot szánják: a hitétől, hazájától, családjaitól és öntudatától megfosztott szolganép szerepét. – Európát ma ismét istentelen, nemzettagadó és családromboló erők fenyegetik, akik azt hirdetik, hogy Isten halott, a haza csak korlát, a család pedig csak teher – jelentette ki a házelnök.

Kövér László szerint ezért egyre nyíltabb erőszakkal, úgynevezett posztkeresztény és posztnemzeti, az ember családi kötelékeit és már biológiai létét is feloldó úgynevezett transzhumanista korszakba akarják átvezetni Európát. Úgy fogalmazott:

Európa keresztény lelkét akarják megölni, és azoknak, akik ezt teszik, az egyik legyűlöltebb szó: a magyar.

Kövér László jelezte, a 16. században és az azt követő időkben az európai történelem a magyarokkal volt mostoha, napjainkban Európára vár ilyen sors. Az Országgyűlés elnöke kijelentette, ma Magyarországon a béke, a munka és a gyarapodás idejét éljük. Kiemelte, az elmúlt tizenöt esztendőben munkaalapú társadalmat hoztak létre és újra megerősítették a nemzeti összetartozást.