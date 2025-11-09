Szikláról zuhant le egy sportoló a Vértesben

Futás közben lezuhant egy sportoló egy szikláról a Vértesben, Oroszlány és Gánt között – adta hírül a katasztrófavédelem. Tájékoztatásuk szerint az oroszlányi önkormányzati tűzoltók mentőkötelekkel, mászóövekkel, láncfűrésszel felszerelkezve, egy terepjáró segítségével közelítették meg a bajbajutottat. A futót mentőboardon juttatták el a mentőhelikopterig.