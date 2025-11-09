Jutalom jár annak, aki tudja, ki gyilkolt Mezőkovácsházán

Mezőkovácsházán 1997 telén egy idős házaspárt, a 88 éves L. Károlyt és 84 éves feleségét, Matildot holtan találták az otthonukban. A gyilkosság áldozatait február 22-én este és február 23-án reggel 9 óra 15 perc között ölhették meg. A nyomozás azóta sem járt sikerrel, és az ügyet sem zárták le – írta meg az Origo.hu.

Ma is rejtély a gyilkosság, ami 1997 telén történt Mezőkovácsházán

Grafika: Blikk/Séra Tamás

Így bukkantak rá a gyilkosság áldozataira

A házaspárra az egyik szomszéd talált rá, aki értesítette a hatóságokat.

Megyek a nyitott gangon, s egyszer csak megpillantom a bácsi két meztelen talpát. Azt hittem, rosszul lett. Aztán látom, pizsamában, vérben fagyva hason fekszik. Rettenetes volt... A falon, a földön, mindenütt vér. A konyhaajtó tárva-nyitva. Látom, ott meg a néni fekszik hálóingben. Körülötte is piros volt minden a vértől

– elevenítette fel a szörnyű pillanatokat szomszédasszonyuk, Tóth Lászlóné.

A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai közölték, hogy gyanúsított kihallgatására a mai napig nem került sor, így az egymillió forintos nyomravezetői díj továbbra is érvényben van. Az áldozatokat a környéken csendes, dolgos emberekként ismerték, akiknek nem voltak ellenségeik.

A helyiek között elterjedt feltételezés szerint a házaspárt névazonosság miatt keverhették össze másokkal, akik állítólag maffiózóknak tartoztak pénzzel, tűzifával kapcsolatban.

Az idős házaspárnak négy gyermeke volt, akik akkor mind más településen laktak. Egyikőjük elmondta, szülei akkor ünnepelték volna a 65. házassági évfordulójukat.

A házat azóta lebontották. Tran Dániel jogász szerint az emberölés alapesete a törvény szerint 15 év után elévülhet, ebben az esetben viszont nem ez a helyzet, mivel a rendőrség időszakosan újraindítja a nyomozást, ami minden alkalommal megszakítja az elévülési időt.

Egy járókelő holttestet talált Budapest XXI. kerületében, a Weiss Manfréd út közelében lévő erdőben péntek délután.