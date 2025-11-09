áldozatrendőrséggyilkosságMezőkovácsházavizsgálatházaspár

Jutalom jár annak, aki tudja, ki gyilkolt Mezőkovácsházán

Mezőkovácsházán az otthonukban találtak rá egy idős házaspárra. A gyilkosság aktáit a rendőrség évről évre előveszi és nyomravezetői díjat is felkínál.

Munkatársunktól
2025. 11. 09. 16:22
A bűncselekmény helyszínén, ahol Charlie Kirk politikai aktivistát lelőtték és megölték az utahi Oremben található Utah Valley Egyetemen 2025. szeptember 11-én Fotó: MELISSA MAJCHRZAK Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mezőkovácsházán 1997 telén egy idős házaspárt, a 88 éves L. Károlyt és 84 éves feleségét, Matildot holtan találták az otthonukban. A gyilkosság áldozatait február 22-én este és február 23-án reggel 9 óra 15 perc között ölhették meg. A nyomozás azóta sem járt sikerrel, és az ügyet sem zárták le – írta meg az Origo.hu.

Ma is rejtély a gyilkosság, ami 1997 telén történt Mezőkovácsházán
Ma is rejtély a gyilkosság, ami 1997 telén történt Mezőkovácsházán
Grafika: Blikk/Séra Tamás 

Így bukkantak rá a gyilkosság áldozataira

A házaspárra az egyik szomszéd talált rá, aki értesítette a hatóságokat. 

Megyek a nyitott gangon, s egyszer csak megpillantom a bácsi két meztelen talpát. Azt hittem, rosszul lett. Aztán látom, pizsamában, vérben fagyva hason fekszik. Rettenetes volt... A falon, a földön, mindenütt vér. A konyhaajtó tárva-nyitva. Látom, ott meg a néni fekszik hálóingben. Körülötte is piros volt minden a vértől

 – elevenítette fel a szörnyű pillanatokat szomszédasszonyuk, Tóth Lászlóné. 

A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai közölték, hogy gyanúsított kihallgatására a mai napig nem került sor, így az egymillió forintos nyomravezetői díj továbbra is érvényben van. Az áldozatokat a környéken csendes, dolgos emberekként ismerték, akiknek nem voltak ellenségeik. 

A helyiek között elterjedt feltételezés szerint a házaspárt névazonosság miatt keverhették össze másokkal, akik állítólag maffiózóknak tartoztak pénzzel, tűzifával kapcsolatban. 

Az idős házaspárnak négy gyermeke volt, akik akkor mind más településen laktak. Egyikőjük elmondta, szülei akkor ünnepelték volna a 65. házassági évfordulójukat.

A házat azóta lebontották. Tran Dániel jogász szerint az emberölés alapesete a törvény szerint 15 év után elévülhet, ebben az esetben viszont nem ez a helyzet, mivel a rendőrség időszakosan újraindítja a nyomozást, ami minden alkalommal megszakítja az elévülési időt.

Egy járókelő holttestet talált Budapest XXI. kerületében, a Weiss Manfréd út közelében lévő erdőben péntek délután. 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekidő

Ezt mindenkinek látnia kell!

Bayer Zsolt avatarja

Szánjon rá fél órát mindenki!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.