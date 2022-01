Turisztikai attrakcióként is szolgál a megújult békéscsabai templom

Nagyjából száz lépcsőt másztam meg, hogy feljussak a nemrég felszentelt Evangélikus Kistemplom tornyába. Az erkélyről, mintegy 30-35 méteres magasságból, csodálatos kilátás nyílik a belvárosra. Út közben a kiállítás révén mindent megtudhattam az evangélikus egyházközség történetéről, a harangokról és arról, hogy a toronyból egykor miként figyelték a tüzet – írja a Békés megyei hírportál, a BEOL cikke.

Nem csak a város ikonikus épülete újult meg teljesen, a beruházással egy turisztikai attrakciót is kapott Békéscsaba­.

Alul és felül, kívül és belül megújult az Evangélikus Kistemplom – fogalmazott Kutyej Pál igazgató lelkész. Mindezt egy emléktábla is jelzi a bejáratnál, a másik emléktáblán pedig olvasható, hogy az istenháza 1745-ben épült, 1773-ban bővítették, a torony pedig 1783-ban valósult meg. Kétszer alakították át, 1859-ben és 1895-ben. A templomba belépve rögtön egy kiállítással találkoztam. Számos információ megtudható az egyházközségről és annak alapításáról. 1718-ban, több mint 300 éve a vallásszabadság és a jobb megélhetés reményében csaknem 700, főleg evangélikus szlovák telepes érkezett a településre. A szekerekből álló hosszú karaván a mai főtéren állt meg, ahol két oldalt földbe süllyesztett kunyhók voltak, amelyekben 22 magyar család lakott, volt itató és kút is. Minden telepes hozta magával a Tranosciust, az evangélikusok énekeskönyvét, amely 1636-ban született meg, elsőként Juraj Tranovsky lelkész állította össze, a nevét is róla kapta.

