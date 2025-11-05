Az amerikaiak újabb csempészhajóra mértek csapást

Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter újabb csapást jelentett be egy kábítószer-csempészéssel gyanúsított hajó ellen a Csendes-óceán keleti részén kedden. A csempészhajóra mért csapás a 16. volt a sorban, mióta az amerikai elnök Donald Trump bejelentette: fegyveres konfliktusban állnak a drogkartelekkel.
A Pentagon vezetőjének a közlése szerint két ember vesztette életét a hajón.
Az Egyesült Államok az elmúlt hetekben már legalább 16 ilyen támadást hajtott végre a dél-amerikai vizeken, amelyek legkevesebb 66 áldozatot követeltek.
Donald Trump elnök azzal indokolta a csapásokat, hogy az Egyesült Államok „fegyveres konfliktusban” áll a drogkartellekkel, és hogy a hajókat külföldi terrorszervezetek üzemeltetik.