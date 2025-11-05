Egyesült Államoklégicsapáskábítószer

Az amerikaiak újabb csempészhajóra mértek csapást

Újabb csapást hajtott végre az Egyesült Államok egy kábítószer-csempészettel gyanúsított hajó ellen. A csempészhajóra mért csapást már a 16. volt a sorban, miután Donald Trump amerikai elnök nemrég úgy fogalmazott: fegyveres konfliktusban áll az ország a drogkartelekkel.

2025. 11. 05.
Fotó: JAIME REINA Forrás: AFP
Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter újabb csapást jelentett be egy kábítószer-csempészéssel gyanúsított hajó ellen a Csendes-óceán keleti részén kedden. A csempészhajóra mért csapás a 16. volt a sorban, mióta az amerikai elnök Donald Trump bejelentette: fegyveres konfliktusban állnak a drogkartelekkel. 

Az amerikai elnök hadat üzent a drogkartelleknek 
Fotó: U.S. NAVY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A Pentagon vezetőjének a közlése szerint két ember vesztette életét a hajón.

Az Egyesült Államok az elmúlt hetekben már legalább 16 ilyen támadást hajtott végre a dél-amerikai vizeken, amelyek legkevesebb 66 áldozatot követeltek.

Donald Trump elnök azzal indokolta a csapásokat, hogy az Egyesült Államok „fegyveres konfliktusban” áll a drogkartellekkel, és hogy a hajókat külföldi terrorszervezetek üzemeltetik.

A legújabb csapás akkor történt, amikor az USS Gerald R. Ford repülőgép–hordozó elhagyta a Földközi-tengert, és a Karib-térség felé vette útját a hadügyminiszter utasítására. A repülőgép-hordozó csatlakozik a térségben állomásozó amerikai repülőgépekből, hajókból és több ezer katonából álló egységhez.

Borítókép: A USS Gerald R. Ford repülőgép–hordozó (Fotó: AFP)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

