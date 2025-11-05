Az ember álla leesik, olyan BL-rekordot döntött meg az Arsenal játékosa

Négy fordulót követően is hibátlan az Arsenal a Bajnokok Ligájában. A londoni együttes kedden kora este Prágában a Slavia vendégeként nyert 3-0-ra. Az Ágyúsok Bukayo Saka büntetőből szerzett góljával 1-0-ra vezettek az első félidőben, majd a fordulást követően egy perccel, a sérülés miatt hiányzó Gyökeres Viktort pótló Mikel Merino duplázta meg az előnyt. A spanyol végül duplázott, az Arsenal 3-0-ra nyert, és nem csak százszázalékos a BL-ben, de még gólt sem kapott – ráadásul a csapat játékosa, Max Dowman rekordot döntött.

Az Arsenal továbbra sem hibázik a BL-ben, Max Dowman bemutatkozott (Fotó: AFP/Michael Cizek)

BL-rekordot döntött az Arsenal tinije, Max Dowman

Max Dowman lett a legfiatalabb játékos, aki valaha pályára lépett egy Bajnokok Ligája-mérkőzésen. Az Arsenal tinije csereként szállt be, Leandro Trossardot váltotta a Slavia Praha elleni 3-0-s győzelem során.

A 15 éves és 308 napos angol játékos a német Youssoufa Moukoko rekordját döntötte meg, aki 16 éves és 18 napos korában debütált a BL-ben a Borussia Dortmund színeiben.

Dowman már 14 éves kora óta az Arsenal első csapatával edz. Az angol számára nem ismeretlenek a rekordok: májusban ő lett a legfiatalabb gólszerző az U17-es Európa-bajnokságon, majd a múlt hónapban az angol U19-es válogatottnál is a fiatalsági rekordot döntött azzal, hogy betalált. Egy héttel ezelőtt a Brighton elleni Ligakupa-meccsen pedig az Arsenal történetének legfiatalabbja lett, aki kezdőként lépett pályára.

A szélső az Ágyúsok valaha volt második legfiatalabb játékosa, aki a Premier League-ben szerepelt, ezt a címet Ethan Nwaneri tartja a 15 éves és 181 napos korával. Mikel Arteta és a klub óvatosan kezeli Max Dowman fejlődését, aki még augusztus 23-án, a Leeds 5-0-ás legyőzésének alkalmával debütált az Arsenal felnőtt csapatában.

Ők a Bajnokok Ligája fiatalsági rekorderei

Dowmant megelőzően Moukoko egy 26 éves rekordot döntött meg, előtte Celestine Babayaro, az Anderlecht hátvédje még 1994 novemberében egy Steaua Bukarest elleni BL-meccsen lépett pályára 16 évesen és 86 naposan, amivel akkor új rekordot állított fel. Azóta Lamine Yamal is eléférkőzött a sorban, azonban a Barcelona tinije 16 éves és 68 napos korában ahhoz már nem volt elég fiatal, hogy Moukokót is megelőzze.

A valaha volt legfiatalabb BL-játékosok: Max Dowman (Arsenal) - 15 év és 308 nap (2025. november 4.) Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund) - 16 év és 18 nap (2020. december 8.) Lamine Yamal (Barcelona) - 16 év és 68 nap (2023. szeptember 19.) Celestine Babayaro (Anderlecht) - 16 év és 86 nap (1994. november 23.) Rayan Cherki (Lyon) - 16 év és 102 nap (2019. november 27.)

