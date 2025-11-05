Orbán Viktor: 15 százalékos fizetésemelés, azonnal

„Nem a levegőbe beszélünk. Ezekben a napokban kapják kézhez a háromgyermekes édesanyák az első jövedelemadó-mentes fizetésüket.

Nem kis tétel, 15 százalékos fizetésemelés, azonnal”

– írta a közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök jelezte, mintegy 250 ezer édesanyáról van szó, akik a gyermekeik életkorától függetlenül mind jogosultak erre, életre szólóan.

Velünk az is jól jár, aki nem ránk szavazott

– hangsúlyozta a kormányfő, hozzátéve, felkészülnek a kétgyermekes édesanyák, hiszen 2026 január elsejétől több lépcsőben már a két gyermeket nevelő anyák is szja-mentességet élveznek majd.