Megjelentek a látványtervek az egykori Körszálló tervezett luxuslakásairól – mutatjuk

Az 1967-ben átadott, Szrogh György tervei alapján épült, 19 szintes Körszálló eredetileg 280 szobás hotelként működött. Az épületet végül 2025 elején zárták be, a bontás ősszel kezdődött meg, az újjáépítés pedig várhatóan 2026 elején indul. A kulcsátadások 2028 első negyedévére várhatók. Az Építészfórum idézte a fejlesztő sajtóközleményét, amiből kiderül, hogy

az elmúlt évtizedek alatt az épület szerkezeti állapota jelentősen leromlott, ezért döntöttek a rekonstrukció során a teljes bontás és az újjáépítés mellett.

Forrás: Raconteur

Az új épületben 48 lakás kap helyet 14 szinten, és a korábbi szállodai funkció helyett lakóépületként működik majd tovább.

A tervezési munkálatokat Tima Zoltán Ybl-díjas építész és a KÖZTI végzi, amelynek jogelődje az eredeti Körszállót is tervezte. A belsőépítészeti koncepció az osztrák BWM Designers & Architects stúdió munkája. A tervek szerint az épületben szállodai szolgáltatásokkal kiegészített prémium lakások jönnek létre – ez lesz az első ilyen projekt Magyarországon.

Ilyenek lesznek az elkészült lakások. Forrás: Raconteur

A lakások mérete az egyszobás apartmanoktól a háromszobás otthonokig terjed. Mindegyik padlótól a mennyezetig érő nyílászárókkal készül, amelyek kilátást nyújtanak Budapest belvárosára és a budai hegyekre.

A tervek szerint a belső terekben természetes, tartós anyagokat alkalmaznak, és beépített bútorokkal, gépesített konyhával és okosotthon-megoldásokkal szerelik fel az ingatlanokat.

A belsőépítészeti koncepció célja, hogy az épület örökségét a fény és a kényelem hangsúlyával idézze meg. A lakók számára szállodai jellegű szolgáltatásokat is biztosítanak majd, köztük spa- és wellnessrészleget, edzőtermet, közösségi tereket, valamint 24 órás portaszolgálatot. Az épületben mélygarázs is helyet kap. A projekt a Marriott International rendszeréhez kapcsolódik, így a lakások tulajdonosai a szállodalánc nemzetközi programjában is részt vehetnek.

Forrás: Raconteur

A beruházás fejlesztője a Market Asset Management Zrt. leányvállalata, a Blue Urban Elegant Kft., amely a Marriott International Inc.-től kapott licenc alapján használja a márkanevet.