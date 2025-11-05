Bóka János: Ukrajnának nem az Európai Unióban van a helye

Brüsszelnek közben az áll érdekében, hogy ez a háborús konfliktus folytatódjon Ukrajnában, mondta a miniszter.
Tisza-adatbotrány
Ma reggeli friss információ, exkluzív információ jelent meg a Magyar Nemzeten egy belsős tiszás csoportból. Magyar Péter egy csomó dologban hazudott az elmúlt napokban is ezzel az adatkezelési botránnyal kapcsolatban.
Szerintem ez a világ botránya. Tehát itt van kétszázezer magyar állampolgár, honfitársunk, akiknek a legérzékenyebb személyes adatai nemcsak hogy nyilvánosságra kerültek, hanem mielőtt nyilvánosságra kerültek volna, azelőtt nagy valószínűséggel már Kijevben is elég sok embernél megvoltak
– reagált a miniszter. Kiemelte: ez önmagában véve is felháborító és nagyon komoly kérdéseket vet fel. – Én úgy tudom, hogy ezeket a kérdéseket az illetékes hatóságok vizsgálják. És bízom benne, hogy hamarosan többet fogunk tudni arról, hogy egész pontosan mi történt, és hogyan lehetett ezekkel az adatokkal ilyen szinten visszaélni. De azt jegyezném meg, hogy a Tisza Pártról van szó, ez a Tisza Párt kormányzásra készül – tette hozzá. Szerinte ezt mindenkinek mérlegelni kell: aki egy adatbázison keresztül a saját politikai szimpatizánsainak az adatkezelésére képtelen, arra hogyan bízhatnánk rá a nemzetbiztonsági jelentőségű adatokat, amiket egy kormánynak kezelnie kell. Közölte:
De hogyan képviseljük úgy a magyar érdekeket Brüsszelben, ha mondjuk a magyar álláspontot Kijevben előbb elolvassák, mint a magyar szakdiplomata Brüsszelben. Tehát egy állam nem tud működni úgy, hogyha azok az adatok, amiknek nem szabadna nyilvánosságra kerülni meg nem szabadna illetéktelen kezekbe jutnia, azok kikerülnek. Ráadásul egy olyan országba kerülnek, amelyről tudjuk, hogy aktív információs és titkosszolgálati tevékenységet folytat Magyarország területén.
Magyar Péter egy ezüsttálcán átnyújtotta az ukrán fejlesztőkön keresztül kétszázezer magyar ember szenzitív adatait. Nem is kellett feltörniük az ukránoknak – hangzott el a műsorban.
Ez a legdurvább. Ami információ nekem rendelkezésre áll, az az, hogy ezt az alkalmazást ukrán közreműködéssel fejlesztették ehhez az alkalmazáshoz, és az adatokhoz ezek szerint akkor nekik közvetlen hozzáférésük volt. Ez is a Tisza Párt kormányzati alkalmasságáról egy nagyon erős szegénységi bizonyítvány, hogyha úgy látjuk, hogy a jelenlegi politikai helyzetben nekik ukrán fejlesztőkkel közösen kell egy ilyen alkalmazást kifejleszteni
– húzta alá Bóka János. Hozzátette: a Tisza adatbázisában vannak olyan szereplők, akiknek a részvétele egy ilyen kontextusban kifejezetten aggályos, például a bírók.
Muzulmán polgármester New York élén
Zohran Mamdani egy ugandai–amerikai kettős állampolgár, akit New York polgármesterévé választottak az elmúlt órákban. A nagyvárosnak ő az első muzulmán, muszlim vallású polgármestere, és a legprogresszívebb ígéretekkel került hatalomra, méghozzá nagy fölénnyel, és már látszik, hogy egy óriási csata lesz Trump és őközte.
Egy civilizációs küzdelem lesz. Azt hiszem, hogy a politikai, ideológiai küzdelem szintet fog lépni, és New Yorkra fog koncentrálódni. Onnan szerintem nagyon sok izgalmas politikai eseménynek lehetünk szemtanúi az elkövetkező hónapokban. Ennek a globális jelentőségét az is mutatja, hogy Európából a választás napjára nagyon sokan érkeztek
– fogalmazott Bóka János. Aláhúzta: az a hálózat, ami eddig alapvetően egy balliberális, intellektuális politikai hálózat volt, aminek egyik pillére az Egyesült Államokban, a másik pillér Európában volt, egyértelműen elmozdult a progresszív, radikális baloldali irányba, és azt várhatjuk, hogy ezek a megmondóemberek, ezek a médiumok, ezek a kutatóintézetek fogják követni a vonalat a progresszív baloldal felé. Szóval erre a kultúra és politikai harcra számíthatunk Európában, és azt nézik most ennek a hálózatnak a tagjai, hogy ezeket a témákat, ezeket a módszereket, ezeket a kommunikációs eszközöket, a közösségszervezési technikákat hogyan lehet behozni Európába. Erre nekünk is fel kell készülni, ezt a küzdelmet majd nekünk itt Európából is meg kell vívni – figyelmeztetett a tárcavezető.
Egy győzelem sem végleges és egy vereség sem végzetes. Tehát az a politikai hálózat, ami az Egyesült Államokban vereséget szenvedett, nem szűnt meg, az továbbra is működik. És az teljesen igaz, hogy ezeknek az embereit, pozícióit, forrásait, ezeknek egy részét átmentették Európába, egy részének a finanszírozását pedig az Európai Bizottság vállalta. De nyilván az az elvárás egy ilyen egyértelmű politikai vereséget követően, hogy ez a rendszer tervezze újra magát
– mondta Bóka János.
Borítókép: Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a karmelita kolostorban 2025. szeptember 11-én (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)