Bóka János: Ukrajnának nem az Európai Unióban van a helye

Szerda reggel folytatódott az Igazság órája. A műsorban ezúttal európai ügyek voltak a napirenden, Bóka János minisztert Németh Balázs kérdezte. Ukrajna ügyében Brüsszel újabb lépéseket tett a csatlakozás felé.

Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter beszédet mond a Századvég Vidék Konferencia 2025 rendezvényén a Larus Étterem és Rendezvényközpontban 2025. október 16-án. Fotó: MTI/Soós Lajos

Kedden fejlemény volt az ukrán csatlakozással kapcsolatban. Már 2028-as időpont is elhangzik, de legkésőbb 2030-ra le akarják zárni Ukrajna csatlakozását. Bóka János ezzel kapcsolatban megjegyezte, az Európai Bizottság minden évben ősszel közzétesz egy bővítési csomagot. Ez a bővítési csomag országjelentésekből áll, és a bizottság ebben értékeli, hogy a tagjelölt országok hogyan állnak a csatlakozási folyamatban. Utána ezt megvitatja az Európai Parlament, megvitatják a tagállamok a tanácsban. A miniszter úgy fogalmazott:

Ez igazából egy politikai jellegű dokumentum. A mostani talán politikaibb, mint a korábbiak. Legalábbis ami a tartalmát illeti, a szokásosnál lazább kapcsolatban áll a valósággal, hogy finoman fogalmazzak.

Ezután agresszív, követelőző módon reagált Zelenszkij.

A bizottság egyértelműen irreális menetrendet és várakozásokat fogalmaz meg a csatlakozási tárgyalásokkal kapcsolatban. Az, hogy Ukrajna elnöke mit mondott, az szerintem vérlázító, de ilyen nyilatkozatokkal találkozhattunk már az elmúlt hetekben, hónapokban, szóval itt én nem látok újdonságot

– szögezte le a tárcavezető.

Németh Balázs emlékeztetett: Zelenszkij azt hangsúlyozta, hogy gyakorlatilag Orbán Viktor és Magyarország tehet róla, hogy Ukrajna nem csatlakozhat azonnal az Európai Unióhoz, mert a magyar miniszterelnök Putyin érdekeit védi. Az ukrán elnök azt mondta, hogy igazából neki már nem is kell csinálnia semmit, valójában Magyarországtól vár ajánlatot.

Bóka: Irreális a brüsszeli hozzáállás Ukrajnához

A miniszter hozzátette: Ukrajna nem Magyarországot védi, Magyarországot a NATO védi, ennek szerencsére Ukrajna még nem tagja, és belátható időn belül nem is lesz. Egyébként pedig valószínűleg Zelenszkij elnök figyelmét elkerülte, hogy Magyarország stratégiai partnerségben gondolkodik Ukrajnával.

Ukrajnának nem az Európai Unióban van a helye. Szerintem lehetséges kölcsönös előnyökön alapuló stratégiai partnerség Ukrajnával, de úgy, hogy Ukrajna az EU-n kívül van. Magyarország ezt az ajánlatot tette le az asztalra

– húzta alá Bóka János.