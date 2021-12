Ezek közül kettő klasszikus játék, a körökre osztott Guild of Dungeoneeringben a hős közvetlen irányítása helyett köré kell felépíteni a pályát, míg a Never Alone (Kisima Ingitchuna) oldalnézetes puzzle platformer az alaszkai őshonos inupiat nép egy tradicionális történetét dolgozza fel.

A harmadik ingyen kérhető cím kakukktojás, a KID A MNESIA Exhibition egy interaktív élmény, amely a Radiohead a hónap elején megjelent Kid A Mnesia albumát egészíti ki. A kiadvány a klasszikus Kid A és Amnesiac albumok újrakiadása, amelyet korábban nem hallott anyagokkal egészítettek ki.

Az eredeti cikket ITT érheit el.

Borítókép: Részlet a Kid A Mnesia játékból (Forrás: YouTube-képernyőfotó)