Lehetővé teszi a kütyüinek otthoni javítását a csúcsvállalat

A független szervizes programjának elindítását követően most újabb látszólag komoly lépést jelentett be az Apple, a hivatalos és a megtűrt szervizekben maguk a fogyasztók is képesek lesznek a jövőben pótalkatrészeket vásárolni egyes termékeihez a házilagos javításuk érdekében. Természetesen a szükséges dokumentációk, szerszámok, egyéb kiegészítők is a rendelkezésükre állnak majd.

A házilagos javítási lehetőség elsőként az USA-ban válik elérhetővé, majd 2022 során számos további országban is bevezetésre kerül, első hullámban az iPhone 12, az iPhone 13, továbbá az M1 processzoros Mac számítógépekhez vehetnek majd alkatrészeket az érdeklődők.

A telefonok esetében a kezdeti időkben akku, kijelző, továbbá kameramodul áll majd rendelkezésre.

Ez jól hangzik, ám a ragasztott házuknak köszönhetően az iPhone és a Mac termékek házilagos javítása erősen problémás az amatőrök számára, a szétszedésüknél már csak az összerakásuk az idegőrlőbb. Ezen a ponton az otthoni javítás lehetőségének biztosítása csak show az Apple részéről, jobb rábízni a tapasztalt szervizesekre a feladatot, legyenek azok hivatalos vagy megtűrt szakemberek.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)