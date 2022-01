Leszámol a profilvideókkal a legnépszerűbb közösségi oldal

Most már nem is érdemes keresniük, a profilvideót beállított nagyon kevés felhasználónak a napokban értesítést küldött a Facebook, miszerint 2022. február 7-én nyugdíjazza a lehetőséget. Ha addig nem állítanak be maguknak klasszikus profilképet, akkor a régi profilvideójuk előnézeti képkockáját fogja használni erre a célra.

Borítókép: illusztráció (Fotó: Pixabay)