Porszívó és légtisztító egyben

Hogy ebben a szektorban is lehet még újdonságokkal előállni, az 2021 nyarán ismét bebizonyosodott, hiszen a holding ekkor mutatta be vadonatúj termékét, a szimplán csak V15 Detect névre keresztelt modellt, amelyet az Origo csapata ki is próbált egy rövid ideig – írják a cikkben.

Álló kialakítás

A cég az álló porszívókban hisz, amit az is bizonyít, hogy a vállalat kínálatában csak ilyen modellek találhatóak meg, és így értelemszerűen a V15 Detect is ebbe a családba tartozik. E kialakítás előnye, hogy könnyű, kevés helyet foglal és egyszerűen tárolható. Ez pedig a mai világban kiemelt fontossággal bír, hiszen nem mindegy, hogy hogyan használjuk ki a lakásunkban, házunkban található területet.

A már megszokott módon a készülék csöve egyszerűen leválasztható, és ennek következtében akár kéziporszívóként is bevethető. Ez nagyon hasznos lehet például az autók, kárpitok vagy a bútorok takarítása során.

A súlya mindössze 3,1 kilogramm mindennel együtt (kéziporszívóként valamivel könnyebb), tehát jó eséllyel senkinek sem okozhat nehézséget a használata.

És ebben a tömegben már benne van az akkumulátor is, hiszen a termék vezeték nélkül üzemel, azaz el lehet felejteni az idegesítő kábelkígyózást.

Mindent összevetve azt mondhatjuk, hogy az álló kialakítás abszolút életképes koncepció, azt nem mondanánk, hogy jobb, mint a tradicionális módszer, hanem egyszerűen csak más

– fogalmaz a cikk szerzője.

Teljesítmény, üzemidő

Sok álló porszívónál gondot okoz, hogy a motor teljesítménye egyszerűen nem elég nagy, és így a szívóerő nem megfelelő. Ha pedig ezzel baj van, akkor azt a takarítás minősége is megsínyli értelemszerűen. Ez a típus pontosan emiatt épített egy kifejezetten erőteljes Hyperdymium motort a termékbe, amely percenként 125 000-es fordulattal működik. Ezt egészítik ki a speciális fejek, motoros kefék. Az Origo tapasztalatai szerint még a szőnyegbe "ragadt" hajszálak, a kutyaszőr, törmelékek, festékpor felszívásával sincsen probléma.

Az akkumulátor a másik Achilles-sarka az ilyen típusú masinák nagy részének, így nem csoda, hogy erre is nagyon odafigyeltek a mérnökök. Ennek köszönhetően egyetlen töltéssel hatvan percen keresztül használható a berendezés, ennyi idő pedig elég kell, hogy legyen szinte minden lakáshoz, házhoz.

Az akkumulátor egyébként egyetlen mozdulattal, házilag cserélhető, így értelemszerűen a többszörösére növelhető az üzemidő.

Azt viszont jó tudni, hogy a tartalék energiacellák sajnos nem járnak mellé a gyári kiszerelés részeként, ezeket külön meg kell vásárolni.

Extrák

A modell egyik nagy extrája a beépített lézeres súrlófény, amely láthatóvá teszi azt a port, az apró szemcséket, amelyek szabad szemmel láthatatlanok lennének. Ez egy remek, abszolút hozzáadott értéket jelentő szolgáltatás. Hasonlóan az integrált piezo szenzor, amely folyamatosan monitorozza a porszemcsék méretét, elemezve így a szennyeződés szintjét, és ezt követően az elektronika automatikusan módosít a szívóerőn.

Ez igen fontos, hiszen így pontosan akkora teljesítménnyel üzemel a gép, amire szükség van, és nem pazarol energiát, feleslegesen fogyasztva az energiatartalékokat. A fogantyún elhelyezett folyadékkristályos kezelőpanel is kifejezetten hasznos.

Egyrészt folyton látjuk, hogy milyen a szennyezettség mértéke, hogy milyen fokozaton üzemel a gép, illetve azt is, hogy mennyi "Nafta" van még az energiacellában.

A modell egyik különlegessége az ötfázisú integrált szűrőrendszer, ami ahhoz hasonló, mint amiket a légtisztító berendezésekbe építenek. Ez akár a 0,3 mikron nagyságú mikroszkopikus részecskék és allergének 99,97 százalékát képes magába zárni, és ezt követően a készülék megtisztított levegőt fúj ki magából.

Vélemény

A gyártó azt ígéri a termékről, hogy élmény vele a takarítás, ami az Origo tapasztalata szerint túlzás, de tényként közölték, hogy remekül használható, sokoldalú, felhasználóbarát masina. Állításuk szerint a teljesítménye megfelelő, kifejezetten kényelmes, és az extrák is hasznosak.

Ha érdekli a termék ára, olvassa el a teljes cikket az Origo.hu oldalán!