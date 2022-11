Leszállt az amerikai űrhaderő titkos űrhajója

Eredetileg a NASA építette 1999-ben, ahogy arról korábban a Live Science testvéroldala, a Space.com is beszámolt. Az űrsiklókhoz hasonlóan az X–37B is függőlegesen száll fel, rakéta hajtja. A pályára kerülve képes önállóan manőverezni, és végül kifutópályán landol a Földön, hasonlóan egy hagyományos repülőgéphez. A jármű kisebb terhek, felszerelések és műholdak szállítására is alkalmas. Gyártója, a Boeing szerint 240 és 805 kilométer közötti magasságban repül a Föld felett.

A Space.com írja, hogy a NASA még 2004-ben két X–37B járművet adott át a Pentagon Defence Advanced Research Projects Agency-nek (DARPA). Miután sok éven át az Egyesült Államok légiereje üzemeltette őket, a robot-kémrepülőgépek 2020-ban az újonnan létrehozott Űrerő felügyelete alá kerültek a Military.com katonai híroldal szerint.

Évekig az űrben maradhat

A két X–37B közül az egyik 2010-ben ment fel először, és 224 napot töltött az űrben. Társjárművét egy évvel később küldték az űrbe, és több mint kétszer annyi ideig maradt a pályáján. Hogy igazából mit csinált ott fent egész idő alatt, az továbbra is rejtély a Live Science szerint.

Fotó: Boeing/U.S. Space Force

Bár az OTV-6 új küldetési időtartamrekordot állított fel, vannak hosszabb ideje működő űreszközök. Egyes Föld-megfigyelő és kommunikációs műholdak például egy évtizedig vagy még tovább keringenek a Föld körül. A Nemzetközi Űrállomást 2000 novembere óta folyamatosan használják, a NASA Voyager–1 és Voyager–2 szondái pedig több mint 45 éve működnek a csillagközi térben.

SpaceX rakétával indítható

Míg az X–37B jellemzően a United Launch Alliance Atlas V segítségével jutott az űrbe, ezt a járművet különböző rakétákkal is fel lehet küldeni. A Space.com szerint 2017-ben az ötödik küldetése során a katonaság egy SpaceX Falcon–9 rakétát használt a pályára állításhoz.

Civilek azért lefotózták

Noha ez egy titkos katonai eszköz, az X–37B nem tud teljesen elbújni a civil égboltfigyelőktől. A jármű indítási idejét nyilvánosan bejelentették, ami lehetővé tette a skóciai Russell Eberst műholdkövető számára, hogy meghatározza, hol lesz az égen, és 2017 októberében egy távcsővel meg is lássa.

Egy Ralf Vandebergh nevű holland égbolt- és műholdkövető pedig 2019-ben le is tudta fényképezni a robotjárművet.