Miért érdemes a sportolóknak is cannabisolajat használniuk?

A fájdalomcsillapítás jelenlegi módszerei ugyan hatékonyak, de a szervezetre nézve megterhelők lehetnek. A biztonságos fájdalomcsillapítási és regenerációs lehetőségek iránt érdeklődők előbb-utóbb találkoznak a cannabisolajjal. Mit érdemes tudni róla, milyen lehetőségek rejlenek benne? Ennek járt utána a Diétaésfitnesz.hu.

MI AZ A CANNABISOLAJ?

A Cannabis sativa növény számos potenciális bioaktív hatású kémiai vegyületet tartalmaz, köztük legalább 144 kannabinoidot. A kannabinoidok közül a legismertebbek a tetrahidrokannabinol (THC), amely bódító hatásáról hírhedt, valamint a kannabidiol (CBD), amely viszont nem kábító hatású. A cannabisolaj alatt a cannabisnövényből származó fitokannabionidokat tartalmazó kivonatot értjük. A köznyelvben és a kereskedelemben viszont a cannabisolajat a CBD-olaj szinonimájaként használjuk.

Mire jó a CBD-olaj? Egyes kutatások szerint a CBD ígéretesnek tűnik a fájdalomcsillapítás és a gyulladáscsökkentés terén, ami fontos lehet az intenzív testmozgást végző sportolók számára.

Egy, a CBD-olaj lehetséges jótékony hatásairól szóló 2020-as tanulmány (Cannabidiol and Sports Performance: a Narrative Review of Relevant Evidence and Recommendations for Future Research – Sports Medicine – Open, 2020. december) szerint állatokkal folytatott vizsgálatok azt sugallják, hogy segíthet csökkenteni a gyulladást és a fájdalmat, ami jó hír lehet azoknak, akik enyhülést keresnek egy kimerítő edzés után.