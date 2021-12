A testmozgás formál és fitten tart, de van kevésbé ismert jótékony hatása is

RÁNCTALANÍTÁS MESTERFOKON

A mozgás segít, hogy a stresszhormonként ismert kortizol szintjét egészséges egyensúlyban tartsuk. A stresszhormonok befolyásolják a faggyúmirigyek működését is, így a rendszeres sportolásnak köszönhetően enyhülnek az ekcémás tünetek, de a pattanásokkal is leszámolhatunk. Emellett ránctalanító kúraként is kiváló. Ha sok a kortizol, az a kollagéntermelésre is hatással van, ha a kollagén termelése lelassul, erősebb ráncosodást figyelhetünk meg a bőrünkön. A sport erősíti a szervezet kollagéntermelését, vagyis támogatja a bőrünket, hogy minél tovább legyen fitt és feszes.

TISZTÍTÓKÚRA AZ ARCNAK

A kamaszkor végével sajnos nem mindenki számolhat le a pattanásokkal: a hormonháztartás egyensúlyhiánya felnőttkorban is aknék kialakulásához vezethet. De a sport ebben is segít! Mint fentebb írtuk, oxigénben gazdag vér jut az arcbőrbe az aerob mozgásformának köszönhetően, így szépíti. Az izzadással a felgyülemlett méreganyag távozik – ha gyakran tisztulnak meg így a pórusaink, kisebb az esély a pattanások kialakulására. Mindamellett, hogy eltávolítjuk a sminket sportolás előtt, nagyon fontos az edzés utáni arctisztítás is. Ha nincs sok időnk, egy antibakteriális nedves törlőkendővel töröljük át az arcunkat, illetve kifejezetten sportoláshoz tervezett ruházatot viseljünk, ami elvezeti az izzadságot. Az utóbbit elsősorban az ekcémára hajlamos bőr esetén ajánljuk, a nedves-száraz-nedves váltakozása miatt a bőr könnyebben kiszárad, így nagyobb eséllyel találkozhatunk újra és újra a problémával.

EGÉSZSÉGESEBB HAJ

A fokozott vérellátás nemcsak a bőrt, de a hajunkat is megszépíti: a rendszeres sportolásnak köszönhetően egészségesebb és erősebb lesz. A hajhagymák stimulálásával a haj gyorsabban nő, kevésbé lesz hajlamos a töredezésre. A mozgás stresszűző hatása pedig a hajunkon is meglátszik majd, hiszen ennek köszönhetően kevésbé hullik vagy gyengül.

