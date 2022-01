Télen készül a nyári álomalak

A korához, súlyához, neméhez és napi aktivitásához passzoló kalóriadeficit kiszámításához többféle képlet is létezik, de a legkönnyebb, ha letölt egy applikációt a telefonjára, amely kiszámolja ön helyett, és még az elfogyasztott ételeket is fel tudja vezetni benne, hogy biztosan a megfelelő szint alatt maradjon.

Fontos, hogy a megfelelő mennyiségű és minőségű fehérje és zsír ezúttal megtalálható legyen az ételekben, a szénhidrátból azonban vissza kell venni.

Egy kis gyaloglás is sokat számít

Már az is segít, ha a szabadságáról visszatér a munkahelyére. Hiszen így a napi aktivitása máris megnövekszik, különösen, ha tömegközlekedéssel jár munkába, és eközben aránylag sokat sétál. Egy megállóval hamarabb is leszállhat, hogy megejtsen egy rövid sétát.

Az egy napra eső elégetett energia jelentős része valójában nem az edzés közben ég el.

Ugyanakkor az is fontos az anyagcsere felpörgetésére, hozzáad természetesen az elégetett kalóriákhoz, és így nemcsak fogyni, de izmosodni is képes lesz. Ezenfelül a szívét, tüdejét is karban tartja.

Egészségesebb, ha ezt életmódként fogja fel, és megtartja ezeket a szokásokat hosszú távon.

A kampányszerű életmódváltás januárban vagy a nyár közeledtével nem végleges megoldás. Az év egészében érdemes törődni az egészséggel.

Konditerem vagy jégkori?

A konditermen kívül számos téli sport közül lehet választani.

Működnek jégkorcsolyapályák, megnyitottak a hazai síterepek, és a családi szánkózások is tartogatnak némi mozgást is a mókán túl.

Ha az időjárás engedi, a futás és a biciklizés kedvelői is hódolhatnak ezeknek a sportoknak, amelyek szintén kikapcsolják, feltöltik a sportolót és levezetik a felgyülemlő stresszt.

Zord időjárás esetén sem lehet kifogás, a beltéri mozgásformák is könnyedén beiktathatók a napi rutinba. A mai világban elég beütnie pár kulcsszót az internetes keresőbe, például az otthoni edzés kifejezést, és számtalan videó és írásos anyag lesz a segítségére.

A kondibérletek nagy része kihasználatlan marad

Az újévi fogadalmak jelentős része irányul életmódváltásra. Ez egy nagyon jó irány, de akár karácsonyi ajándékba kapja az ember, akár maga fizet a kondibérletért, azok nagy arányban kihasználatlanok maradnak. Ez más időszakban is, de januárban különösen nagy számban figyelhető meg.

Vannak, akiknél abbamarad az edzés, újévi lelkesedés, de egyáltalán nem mindenkinél.

Mindezt az egyik budapesti konditerem, a Flex Gym tulajdonosa is meg tudta erősíteni. Szedlacskó Ádám a hirado.hu-nak elmondta a fogadalom mellett a kitartás nagyon fontos.

Élő példaként Arnold Schwarzeneggert említette, aki 74 éves korában biciklivel érkezett meg a budapesti terembe 2021 szeptemberében, elvégezte az edzésmunkát, majd biciklivel is tért vissza szállására.

Egy alkalommal a tulajdonos kérdésére, hogy edzett-e aznap, Arnold azt a választ adta, hogy ez olyan, mintha azt kérdezné, vett-e levegőt aznap. A testépítő bajnok életének természetes részévé vált a napi szintű testmozgás. Szedlacskó Ádám ezt javasolja azok számára, akik még nem kezdtek el sportolni.

Véleménye szerint azok számára, akik eljutnak erre a szintre, már abbahagyni lesz nehéz az edzéseket, mintsem elkezdeni. Örömteli hírnek nevezte, hogy idén januárban is sokan érkeztek sportolni, és köztük sok fiatal, akik az „online generáció” tagjaiként időt szánnak az egészségükre is.

Ugyanakkor az év eleji és a tavaszi, nyár előtti nagy roham is gyorsan le szokott csengeni egyeseknél, ezért fontos a kitartás.

Elmondta, sokkal fontosabb sportra áldozni az anyagiakat, mielőtt még gyógyszerre kellene helyette. Aki sportol egészségesebb, terhelhetőbb a munkahelyén, egy szóval – mint fogalmazott – a sport mindenre jó. Kiemelte, pontos cél kitűzése szükséges, az nem egy határozott, hogy edzeni fogok. Határozott cél egy kívánt testsúly és ehhez egy időpont, amikorra el szeretné érni.

Nem muszáj edzőterembe járnia, ha nem szereti, a lényeg, hogy mozogjon.

Az eredeti cikk IDE kattintva érhető el.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)