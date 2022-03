Fogyás szenvedés nélkül? Lehetséges!

AKI ALSZIK, SOVÁNY MARAD?

A napi 7 óránál kevesebb alvás növeli az étvágyat – ezt mondják a kutatók. Ha naponta egy órával kevesebbet tévézünk és többet alszunk, akkor könnyedén elejét vehetjük a késő esti nassolásnak is. Ezzel naponta akár 65 kalóriával is csökkenthetjük a kalóriabevitelt, ami egy év alatt akár 4-5 kiló fogyást is jelenthet.

LEVES ÜZEMMÓD BEKAPCSOL

Aki elkezd rendszeresen leveseket enni, az hamarabb megfékezi az étvágyát. Sok túlsúlyos hagyja ki a levest, mert a főételre és a desszertre gyúr, hogy azokból ehessen bőségesen. Persze, hogy hízás lesz belőle.

TELJES ŐRLÉSRE ÁLLJUNK ÁT

Aaz a kevés kenyérféle, amit megeszünk, teljes őrlésű gabonából készüljön. Amiből nincs teljes őrlésű, azt nem választhatjuk. Máris könnyebb lesz a választás a pékségben, hiszen se kakaós csigából, se túrós táskából nincsen teljes őrlésű, mekkora megkönnyebbülés. Kilókban is!

TÖBB ZÖLDSÉGET A VACSORÁHOZ!

Egy adag zöldség helyett tegyünk háromfélét a tányérra. A magas rost- és víztartalom jóllakottá tesz, nem kell éhesen lefeküdni. Hozzáadott zsír nélkül főzzük őket, sima párolással vagy grillezéssel.

AZ ÁLOMRUHA LEGYEN SZEM ELŐTT

Vegyünk elő a szekrényből egy olyan ruhát, amely kissé szűk, vagy egy farmert, amit éppen hogy be tudunk gombolni. Legyen ez a cél és a jutalom. Amint elértük, jöhet a következő kisebb ruhadarab, egészen biztosan akad még a szekrényben ilyen.

A „HÁROM HARAPÁS” SZABÁLY

A desszertekről sem kell teljesen lemondani, csak tartsuk be a fenti szabályt. Három kisebb harapás vagy falat után tegyük le a villát. Aki tudja magáról, hogy soha nem tudná ezt betartani, annak marad a „semmit” elv, abból baj nem lehet.



A nagy pizzatrükk: Pizza a diétában? No, csak ritkán, akkor is egy szelet, megrakva zöldségekkel, sajt nélkül. Ezzel máris megspóroltunk legalább 200 kalóriát, ami egy év alatt akár 6-7 kiló fogyást is jelent, ha rendszeres pizzafogyasztók vagyunk. Voltunk – mondjuk inkább így.

LEGYENEK HÚSMENTES NAPOK

A vegetáriánus életmódot folytatók vékonyabbak, mint a húsevők. Ha nem is mondunk le teljesen a húsról, de legyen heti 2-3 nap, amikor beérjük zöldségekkel, salátákkal. Lehet ez főzelék, grillezett zöldség, gombapörkölt vagy lecsó. Ugye, hogy sok izgalmas lehetőség van?

ÉLJEN A 80:20-AS SZABÁLY!

Az étkezésre szánt étel 80 százaléka már elegendő lenne a jóllakáshoz, de hajlamosak vagyunk azt a kis maradékot is eltüntetni, hiszen erre neveltek bennünket. Próbálja ki, mi van akkor, ha a 20 százalékot otthagyja? Ne legyen szívfájdalma, tartsa szem előtt a célját!

A ZÖLD TEA FELPÖRGET

Egyes vizsgálatok arra utalnak, hogy a zöld tea képes felpörgetni a szervezet kalóriaégető motorját átmenetileg. Maximális frissítés extra kalóriák nélkül, a lehető legjobb megoldás.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pixabay)