Bepillantás a kávézás új normájába

Lerágott csont, hogy a legtöbb embernek „kávé nélkül nem indulhat nap”. Ez teljes mértékben így van, magam is osztom és gyakorlom ezt a felfogást, de szívesen létezem abban a közegben, amelynek tagjai szerint nemcsakhogy reggel nincs kávé nélkül, hanem egy jó beszélgetés is nehezen zajlik nélküle, de akár ünnepi ital is lehet egy-egy ritka tétel.

A kávézás emellett van, akinek komoly hobbi, a hétvégén a Kávébár Bazáron dolgozókat, illetve lapunknak is nyilatkozó kiállítókat és szervezőket látva és hallgatva pedig egyértelmű, hogy a kávé mint olyan – legyen szó termelőről, feldolgozóról, zöldkávé-kereskedőről, pörkölőről vagy kávézótulajdonosról, baristáról – hivatás is lehet.