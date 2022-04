Nincs igazi gyógymód a poszt-Covid-szindrómára

A tünetek változatossága miatt nehéz felállítani a pontos diagnózist

Az alábbi tünetek jellemezhetik a poszt-Covid-szindrómát a CDC által összeállított lista szerint: légzési nehézség, fáradtság, alvászavarok, köhögés, mellkasi és gyomorfájdalom, fejfájás, szívdobogás és egyéb szívproblémák, magas vérnyomás, ízületi és izomfájdalmak, bőr alatti tűszúrás érzése, láz, szédülés, kiütések, hasmenés, felborult menstruációs ciklus, 2-es típusú cukorbetegség, hajhullás, kiütések, homályos vagy kettős látás, valamint a szaglás vagy ízérzés elvesztése.

A poszt-Covid a mentális egészségre is kihatással lehet: a betegek sokszor megmagyarázhatatlan hangulatváltozásokról, koncentrálási nehézségekről, memóriaproblémákról, nyelvi és kognitív nehézségekről, valamint poszttraumás stressz szindrómáról számoltak be – olvasható a VG-n megjelent cikkben.

Egyes tanulmányok szerint a vírus fizikai változásokat idézhet elő az agyban, és ez állhat a kognitív problémák hátterében.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a tünetek változékony intenzitásúak lehetnek, és bizonyos esetekben akár olyan szélsőségesek is lehetnek, hogy teljesen lekorlátozhatja a beteg mindennapi életét. Júliustól az amerikai kormányzat a hosszú Covidot a fogyatékosságok közé sorolta be az amerikai fogyatékossági törvény értelmében.

