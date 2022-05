Sporttal a prosztatarák ellen

– Ha a saját szakmánkra, az urológiai megbetegedésekre, azon belül is a prosztatarákra gondolunk, akkor tudható, hogyha valaki rendszeresen mozog, egészségesen táplálkozik és a testsúlya is közel van az optimálishoz, a daganat, a prosztatarák kiújulásának a veszélye kisebb. Sőt, azt is tudjuk, hogyha már kialakult, jobb prognózisú lesz, tehát jobb az életkilátása annak, aki rendszeresen mozog. Ha valaki rendszeresen sportol, annak sokkal jobban hat mind a sebészi, mind a radioterápiás, mind a gyógyszeres kezelés – emelte ki az egyetemi tanár, aki a személyes példamutatás révén is megpróbálja munkatársaival együtt az embereket mozgásra bírni, ahogy ezen a futóversenyen is láthattuk.

Lapunk kérdésére, amely úgy hangzott, hogy a férfiaknak mikor érdemes először orvoshoz fordulniuk ahhoz, hogy megelőzzék a prosztatarákot, a professzor elmondta, hogy abban az esetben, ha a családban nincsen halmozódás, azt szokták mondani, hogy negyvenöt éves kor körül érdemes elmenni egy urológiai vizsgálatra, ahol egyrészről egy rectalis digitális vizsgálat várható, másrészről egy vérvétel, amellyel a psa- (prosztata specifikus antigén) szintet vizsgálják. Hozzátette, hogyha bármelyik vizsgálat felveti annak a veszélyét, hogy daganat van, akkor évente, ha a psa egy alatt van, akkor ötvenéves kortól kell évente rendszeresen urológiai vizsgálatra járni.

Kiemelte, hogy abban az esetben, ha valakinek családi halmozása van, vagyis édesapjának vagy fiútestvérének prosztatadaganata volt, abban az esetben negyvenöt éves kortól javasolt évente a már említett vizsgálat.

Nyirády Péter arról is beszélt lapunknak, hogy a magyar rákregiszter adatai szerint növekedő tendenciát mutat a prosztatadaganatos betegek száma, ami viszont jó hír ezzel kapcsolatban, hogy a statisztikák azt is mutatják, hogy icipicit korábban ismerik fel a betegséget, vagyis jobban gyógyítható. A Semmelweis Egyetem Urológiai Klinika igazgatója azt is elmondta, hogy az is jó hír, hogy az elmúlt években olyan gyógyszereket sikerült bevezetni, amelyek jó életminőség mellett hosszabb életet tudnak biztosítani a betegeknek. A professzor elmondása szerint a nyugati világ statisztikái szerint a férfiak 8-10 százalékát érinti a prosztata daganatos megbetegedése, de azt is tudni kell, hogy a kor előrehaladtával az előfordulás valószínűsége egyre nő.