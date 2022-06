Így érdemes napozni a különböző életkorokban

Később egyre kevesebbet aszalódunk a napon, hiszen már fenyegetnek a ráncok. Ám nem biztos, hogy időben kaptunk észbe, hiszen a bőr nem felejt – derül ki a Diétaésfitnesz.hu cikkéből.

GYEREKEK ÉS A NAPOZÁS

Gyermekkorban nem értjük, anya és apa miért húzódik a fa alá, és miért kennek ránk ujjnyi vastagon fényvédő krémet. Nagyon helyesen teszik, hiszen a gyermek- vagy akár kamaszkorban bekövetkező leégések, nap okozta bőrpírok megduplázhatják a felnőttkori melanóma kockázatát. Már a kicsi gyermekeknél ügyelni kell a fényvédelemre, hiszen a bőrdaganatos betegek száma egyre növekszik. A melanómás megbetegedések is egyre jelentősebbek, s bizony ezek nagy részét a fiatalkorban elszenvedett súlyos leégésekre lehet visszavezetni. Egy kisgyerek bőre nagyon vékony és érzékeny. Nyáron, játék közben is kenjük be őket legalább 30-as fényvédő faktoros krémmel. Az 50-60 faktoros készítmények még jobbak, hiszen ezek a sugarak magasabb százalékát képesek kiszűrni.

FIATALKORI BARNULÁS

Húszas-harmincas éveikben a nők többsége fittyet hány a napvédelemre, s élvezi a napfényt, a vízpartot, gondtalanul barnul, akár a legnagyobb melegben is. Közben pedig nem érti, mire ez a nagy hűhó a fényvédelem körül. Sajnos, éppen ez az a kor, amikor a nők nagy többsége elkezd szoláriumba járni, márpedig a mesterséges fény még a természetes sugárzásnál is ártalmasabb. Erősen dehidratálja a bőrt, és a későbbi ráncosodásért is nagyban felelős. Ez leginkább az arcbőr egészére jellemző, de jelentős károsodást okozhat a dekoltázson is. Érdemes a szoláriumozást teljesen mellőzni, vagy legalábbis minimálisra csökkenteni. Ez kéthavonta egy alkalmat jelent, vagy ennél is ritkább mesterséges napozást. A természetes napfény elleni védelemhez pedig válasszanak a bőrtípusnak megfelelő faktorszámú készítményt.