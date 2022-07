Megállíthatatlanul drágul a fagyi, de a népszerűsége töretlen

– Az édességiparban is komoly válsághangulat uralkodik az alapanyagok tekintetében, ráadásul ez exponenciálisan nő, és ehhez még társul a munkaerőhiány – mondta Sánta Sándor, a Magyar Édességgyártók Szövetségének elnöke a szervezet kerekasztal-beszélgetésén. A cukor euróalapú ára például az idei első negyedévben 26 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban – olvasható a VG-n megjelent cikkben.

A magyarországi jégkrémgyártók már tavaly év közben szembesültek a drasztikus áremelkedésekkel és az alapanyaghiánnyal, illetve már tavaly ősszel elkezdtek nagyot ugrani az energiaárak. Ezek a problémák idén csak tovább súlyosbodtak.

A csomagolóanyagok ára is jelentős mértékben emelkedett, valamint a szállítási költségek is. Ezen kívül a szállítási idők is lényegesen meghosszabbodtak.

Tischer Thomas, a környei Gelato Italiano ügyvezetőjének elmondása szerint míg korábban éves szerződéseket kötöttek a partnerekkel, most ad hoc-jelleggel történnek a megbízások. A különleges termékek iránt csökkent az igény, minden cég arra törekszik, hogy kapjon terméket, és lehetőleg minél gyorsabban és olcsóbban. Az ágazatot a forint leértékelődése és az enerigaárak növekedése mellett a csipszadó kiterjesztése is terheli.