Így okozhat egy gramm só szívrohamot

A szakemberek végül felhívták a figyelmet: ha ezeket a célokat elérjük, akkor a szisztolés vérnyomás becsült csökkenése miatt akár kétszer annyi szív- és érrendszeri betegséggel összefüggő haláleset is megelőzhető lenne.

A kutatók azonban hangsúlyozzák, hogy a csökkentésnek több éven át kell következetesnek lennie.

Míg a tanulmány szerzői csak a szív- és érrendszeri megbetegedések lehetséges csökkentését vizsgálták, eredményeik azt is jól mutatják, hogy a sóbevitel csökkentésének számos egyéb előnye is lenne. A túl sok sót összefüggésbe hozták például bizonyos ráktípusokkal és különféle veseproblémákkal is.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Pexels)