Egészségkárosító hatású lehet az éjszakai világosság

Rendkívül elterjedt civilizációs ártalom az éjszakai fénynek való kitettség

Az Európai Diabéteszkutató Társaság (European Association for the Study of Diabetes) hivatalos folyóiratában, a Diabetologiában frissen publikált közlemény szerint a kültéri mesterséges éjszakai fény összezavarja a vércukorszint szabályozását és hajlamosít a diabéteszre. A szerzők becslései szerint

Egyedül Kínában több mint kilencmillió diabéteszes eset írható az éjszakai fény számlájára.

A tanulmányt dr. Jü Hszü és munkatársai jegyzik a Sanghaji Csiaotung Egyetem Ruicsin Klinikáján működő Sanghaji Endokrinológiai és Anyagcserebetegség-kutató Intézetből.

A mesterséges fénynek való éjszakai kitettség rendkívül elterjedt civilizációs ártalom a modern társadalmakban.

A városi fényszennyezés mára elérte azt a mértéket, hogy nemcsak a nagyvárosok lakóit, de a fényforrásoktól akár több száz kilométerre fekvő külvárosi és parkövezeti területeket is érinti. A szerzők megjegyzik: „Bár a világ lakosságának több mint 80 százaléka van kitéve éjszakai fényszennyezésnek, a probléma egészen az utóbbi évekig csak csekély figyelmet kapott.”

A Földre jellemző természetes 24 órás nappal-éjszaka ciklus azt eredményezte, hogy a legtöbb élőlényben, így az emlősökben is működik egy beépített, nagyjából 24 órás periódusidőre hangolt úgynevezett cirkadián óra, amely segít a szervezetnek alkalmazkodni a világos és sötét időszakok váltakozásához. Korábban már kimutatták, hogy a fényszennyezés megzavarja a rovarok, a madarak és más állatok cirkadián ritmusát, ami az érintett élőlények korai halálához és a biodiverzitás csökkenéséhez vezet.

A teljes cikket az Origón olvashatja tovább.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)