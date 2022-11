„Engem a kutyám élete, betegsége és halála ébresztett rá, mennyire szeretnek a szüleim”

Mire hazatért, már megfogant benne a gondolat, hogy újra lesz egy kutyája, mert ilyen formában el tudta képzelni. Akkoriban, nem sokkal a hazatérése után volt egy jósló álma is, amelyben a kutyáját látta fiatalon, egészségesen és jókedvűen. Egy férfi és egy nő vigyázott rá, akiknek azt mondta, hogy „Most értem haza, és elviszem magammal a kutyámat”. Reggelre azzal az érzéssel kelt fel, hogy talán újra itt az idő, hogy legyen saját kutyusa. Az első kutyája is spániel volt, így adódott, hogy a következő is az legyen, viszont akkoriban Magyarországon épp nem volt szabad spánielkölyök. Szinte már le is tett a dologról, amikor felhívta egy tenyésztő, hogy mégis lenne egy kutyus. Így lett övé Maya, akit néhány évvel később Frida követett, utána pedig Freya érkezett.

Hogyan tudná leírni azt a segítő hivatást, amit vállalt? – kérdezte a Kultúra.hu munkatársa, amire Tuza Erika az alábbi választ adta:

Számomra kezdettől egyértelmű volt, hogy ha Maya alkalmas lesz terápiás kutyának, akkor én hospice-palliatív ellátásban szeretnék vele dolgozni, gyógyíthatatlan, illetve olyan betegekkel, akik az életük végén járnak, mert azt láttam, hogy csodálatos az a gyengéd jelenlét, amivel a kutyusok a betegekkel együtt tudnak lenni

– mondta.

A teljes cikk IDE kattintva olvasható.

Borítókép: Tuza Erika és kutyái (Forrás: Kultúra.hu)