Mi az az étel, amelyet Lionel Messi, Karim Benzema és Cristiano Ronaldo is rendszeresen fogyaszt, és amelynek köszönhetően túl a harmincon is nagyszerű erőnlétnek örvendenek?

A titkot a legnagyobb példányszámban eladott spanyol lap, a madridi Marca és a katalán Mundo Deportivo fedte fel, hozzátéve, hogy a tengeri hínár és az alga – merthogy ezekről van szó – állítólag egyre népszerűbb a futballisták körében. Gyakorlatilag bármikor, edzés előtt, közben és után is fogyasztható,

kimondottan tápláló, és hétszer annyi fehérjét tartalmaz, mint a hús vagy a hal.

A Marca cikke továbbá kiemeli, hogy gyorsítja az anyagcserét, van benne A-, B1-, B2-, C-, D-, E- és K-vitamin, vas, rost, és sokkal több kalcium, mint a tejben, továbbá gyulladáscsökkentő, és segíti az immunrendszer működését. A Mundo Deportivo pedig több olyan séfet megkérdezett, aki labdarúgók ételeit készíti el. Az egyikük elmondta, hogy nagy támogatója a rendszeres algafogyasztásnak, éppen ezért szinte minden ételben fel is használja az omega-3-zsírsavat, antioxidánsokat és vitaminokat is tartalmazó értékes táplálékot.

Azt persze nem tudni, hogy a fent említett futballisták sikereiben mekkora szerepet játszik a rendszeres algafogyasztás, de az biztos, hogy az edzésmunkájuk mellett az étkezésükre is nagyon odafigyelnek.

(Azóta már tudjuk, Messinek nagyon bejött, Ronaldónak és Benzemának kevésbé…)

Az eredeti teljes írás A zöld csodaétel, amely Ronaldót és Messit is formában tartja címen a Csupasport.hu oldalon olvasható.