Mit is jelent az, hogy Aldi?

De mi történt a 21. században?

A multinacionális gigacégek immáron nem pragmatikus, profitvezérelt cégek, hanem ideológiai agytrösztökké váltak?

Igen, erről van szó: a globális piac kívánja meghatározni, hogyan nézzen ki a szép új világ.

S hogy miért?

Azért, mert ezek a globális cégek váltak a világ uraivá. Tulajdonosaik – a legtöbb esetben a BlackRock és a Vanguard –, valamint vezetőik jelen vannak a globális intézményekben, a Külkapcsolatok Tanácsában, a Bilderberg-csoportban, s a mostanában legaktívabb globalista szerveződés, a Klaus Schwab által irányított Világgazdasági Fórumban is. Pénzügyi, hatalmi befolyásuk olyan óriási, hogy immáron a nemzetállamok fölé nőttek.

Klaus Schwabék pedig most készítik elő azt a szép új világot, amelyben a nemzetállamok megszűnnek, s létrejön egy világtársadalom atomizált, tulajdon, tulajdonságok és nemzeti és nemi identitás nélküli világpolgárokkal, akiket ez a globális elit fog irányítani. De már azt is kifejtették sokan közülük – többek között Bill Gates is –, hogy a világ népességének csökkentése elkerülhetetlen.

A kép tehát összeáll.

A globális piac legyűrte az államokat és a civil társadalmakat, s szerepén túllépve igényt tart a hagyományos állami feladatok átvállalására, s így az emberek együttélésének – illetve együtt halásának – szabályozására.

S ők abból indulnak ki: nem még több vevő – tehát még több gyerek – kell, hanem kevesebb, de minden szempontból idomítható és formálható vevő, akik úgy cselekszenek, azt esznek, azt isznak és azt vesznek, amit nekik az Aldik diktálnak.

Ők már nem a vevőkhöz alkalmazkodnak, hanem ők „gyártják le” a szép új világ vevőit.

Ők, az Aldik, Walt Disney-ek, Coca Colák és a többiek a halált bocsátják áruba.

Megvesszük, s leszünk az utolsó földi generáció?

Vagy?