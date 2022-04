Kellemes kihalást kíván nekünk az Aldi

Kérlek, ne legyen gyerek! – e címmel tett közzé videót az Aldi németországi anyavállalata. Ebben egy fülbevalós, lakkozott körmű, Theo nevű fiú (?) beszélget a 28 éves, müncheni Idával. Theo azt mondja: „Szerintem a gyerekvállalás szívás.” (Nyilván tapasztalatból beszél a Theo, hiszen arrafelé már ő is lehetne terhes, ha akarna. De nem akar.) Ida pedig rátromfol: ő bizony sosem akar anya lenni. Öklendezve magyarázza: a terhesség gondolata számára „teljesen hátborzongató”, s A bolygó neve: Halált juttatja eszébe. Ott esik meg, hogy egy idegen lény él és táplálkozik egy nő testéből – magyarázza éles elméjű Ida, aki ezek szerint saját magzati létét is teljesen hátborzongatónak tartja. Majd példaként hozzáteszi: az abortusz hívei is gyakran parazitaként hivatkoznak a meg nem született gyermekekre.

Mindezt röhögcsélve, vidáman beszéli meg Theo és Ida Németországból. Nagyokat bólogatnak és nevetgélnek. Hehe meg haha. Ne legyen gyermek! Minek? Rémisztő képződmények. Közben vegán tofut rotyogtatnak a rezsón, végül pedig elszopogatnak egy jégkrémet. Egyedül a szójalattét hiányoltam a videóból.

Csodás reklám! Az üzenetét röviden így lehetne összefoglalni: vásároljon ön is az Aldiban, aztán meg haljon ki a kedves családjával, nemzetével együtt! Nem mintha Németország, a teljes Nyugat s velük együtt mi, magyarok nem ezt csinálnánk évtizedek óta. A jóléttől teljesen elhülyülve éppen eltűnünk a Föld színéről.

Ám úgy látszik, a balliberális haladók szerint lassú a kihalási tempónk, föl kéne azt gyorsítani. Az elmúlt években se szeri, se száma a hasonló, élet-, gyermek- és családellenes reklámoknak, filmeknek, irományoknak. Ne szülj, mert terheled a bolygót! Ne vállalj kölköket, mert Greta Thunberg dührohamot kap! Létezik egy nem túl polkorrekt, ám annál bölcsebb mondás minderre: aki hülye, haljon meg. Csupán annyi a bökkenő, hogy az Aldi, Theo meg Ida nem odahaza, a négy fal között csinálják a kihalást, saját hatáskörben, hanem nekünk ajánlgatják mindezt. Világgá kürtölik, terjesztik a libsi elmebajt. S a hülyébbeket meg is győzik – ezt látjuk a demográfiai görbéken.

Egyrészt megmutatja, hogy az elmúlt évtizedek baloldali-liberális kulturális forradalma milyen hatással volt a fiatal nők egy egész generációjára. Másrészt az Aldi Nordon keresztül történő terjesztése példa arra, hogy a társadalom szinte minden területét átvette ez a kultúra

– értékelte a videót Joachim Kuhs jobboldali európai parlamenti képviselő. S az internetes hozzászólók zöme is csatlakozott hozzá: „Számomra egyértelmű felhívás, hogy többé ne menjek be egyik üzletükbe sem, és remélem, sokan így tesznek majd.” „Eltekintve attól a ténytől, hogy valószínűleg jó dolog, ha az ilyen embereknek nincs gyerekük, egyáltalán nem látok értelmes kapcsolatot a vegánsággal.” „Az Úr vigyázzon ezekre az elveszett lelkekre.” És a többi.

A 70-es, 80-as években nem ezért a mai Nyugatért lelkesedtünk. A mai Nyugat egy önmaga paródiájává lett, őrült, öngyilkos, sátánista rituálé. Atyaég! Hát milyen világ az, ahol a mindennapok része lehet a családok gyalázása, a gyermektelenség népszerűsítése, emberpalánták elpusztításának („abortusz”) reklámozása? Micsoda fertő az, ahol perverz elmebetegek kisgyermekeket akarnak hormonkezelésre, „nemátalakításra” rábeszélni? Ahol a normalitást sarokba állítják, a betegest, a deviánst meg piedesztálra emelik? Megmondom: menthetetlenül torz, pusztulásra érett világ, amelyet Hegyeshalomnál meg kell állítani. Ha másként nem megy, akkor egy új vasfüggönnyel.

Borítókép: Képernyőfotó a reklámból