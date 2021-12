Felszabadít olajtartalékaiból az Egyesült Államok

Joe Biden amerikai elnök keddi bejelentése első ránézésre szokatlannak tűnik, hisz a stratégiai olajtartalékokhoz csak háborúk, természeti katasztrófák és hasonló rendkívüli események alkalmával szoktak nyúlni. Most legfeljebb a világjárványra lehet hivatkozni, azonban nem hirtelen keletkezett hiányt kell pótolni, hanem az árat szeretnék csökkenteni, tekintettel az elszabadult inflációra. Az időzítés sem véletlen: éppen a hálaadás ünnepe előtti kedden történt a bejelentés. A négynapos hétvégére amerikaiak milliói kelnek hosszú útra autóval, így a lépés, ha az árat nem is csökkenti azonnal, a kormányzati szándékot jelzi feléjük.

A többi ország kisebb mennyiségekkel csatlakozik, Kína nem is határozta meg előre, csak annyit jelzett, hogy szükség szerint alakítja a beavatkozást.

Az amerikai elnök arra számít, hogy összesen százmilliárd hordóról lesz szó, ami a világ egynapi felhasználása. Ez nem olyan nagy mennyiség, hogy önmagában hatással legyen az árra, a cél sokkal inkább az lehet, hogy a Kőolaj-exportáló Országok Szervezete, az OPEC tagországait nagyobb kitermelésre ösztönözze. Jelenleg ugyanis még jelentősen visszafogják a kitermelést, és csak igen lassan, havonta napi négyszázezer hordóval emelik azt, vagyis 0,4 százalékkal bővül az összkínálat.

Az OPEC-nek az a lényeg, hogy a kitermelt mennyiség és az ár szorzata a maximális legyen. Ezért csak akkor növelik nagyobb mértékben a kitermelést, ha nem számítanak arra, hogy az ár olyan mértékben esik vissza, ami ezt a szorzatot csökkenti. Most kényelmes nekik ez a helyzet, ha azonban az ár tőlük függetlenül is csökkenni kezd, már késztetést érezhetnek a kitermelés növelésére.

Az utóbbi 15 évben a magas olajárat kétszer is az amerikai palaolaj-kitermelők törték le, és idéztek elő túlkínálatot.

Ez volt a helyzet a járvány előtt is, de amikor a lezárások hatására drasztikusan visszaesett a kereslet és összeomlott az ár, kialakult az a vélemény, hogy soha nem lesz már rájuk szükség, a kínálati piac nélkülük is fennmarad, és az amerikai elnökváltás is ellenük szólt a klímavédelem előtérbe kerülése miatt. A helyzet azonban másképp alakult, az olajfogyasztás lényegében helyreállt, az elektromos autók terjedése viszont még nem tart ott, hogy érezhe­tően csökkenjen az olaj iránti kereslet. Így lehet, hogy még egyszer, utoljára szükség lesz a palaolajra, hogy megteremtsék vele a túlkínálatot, és így tartósan mérséklődhessen az olajár.

Borítókép: Palaolaj-kitermelő mező Texasban (Fotó: Grandriver)