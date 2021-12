Nem csitul a forgalom a boltokban

Már hétfőn jókora volt a forgalom országszerte a karácsony után újranyitó üzletekben, főként az élelmiszer-értékesítés futott fel a háromnapos ünnepi hétvége után. A piaci várakozások szerint mostanra kiemelkedő a virslik, a disznótoros, a húsáruk – ezen belül a malachúsok, friss sertésalapanyagok – iránti igény, míg az alkalomnak megfelelően magas például a lencse, a káposzta, a sütéshez szükséges nyersanyagok, továbbá az üdítők, alkoholos italok – pezsgő, bor, sör – kereslete is.

Évente a virslifogyasztás legnagyobb része decemberben jelentkezik az élelmiszerüzletekben Fotó: Lang Róbert

– Erős a forgalom az áruházakban, ahol továbbra is rutinosan, akadálytalanul zajlik a vásárlók kiszolgálása, csütörtökön még a hagyományos nyitvatartás szerint, pénteken változó ideig – jelezte lapunknak Bubenkó Csaba.

Az Egyenlő.hu elnöke kiemelte, hogy

feltűnően jó hatással volt az alkalmazottakra, hogy december 24-én déli 12 órakor letehették a munkát a nagy láncoknál, és így időben hazatérhettek a családjukhoz karácsonyozni.

Mint fogalmazott, többen azt jelezték, hogy ezzel a gesztussal érezték a munkáltató megbecsülését, és hétfőn nagyobb kedvvel tértek vissza a pult mögé.

– A karácsony előtti napokban az áruházakban rekordhosszú sorok álltak a pénztáraknál: nagyon erős volt az aranyhétvége és az azt követő napok értékesítése.

Közvetlenül az ünnep előtt a hagyományos boltok forgalma mindenütt messze meghaladta az előző időszakok értékesítését

– közölte az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára.

Rekordforgalmat értek el a boltok az idei karácsony előtti bevásárlási szezonban Fotó: Mirkó István

Vámos György megerősítette: ezen a héten folytatódik a családok bőséges fogyasztása, de az élelmiszer-vásárlások mellett élénknek mondható az iparcikkek piaca is a két ünnep között. Egyrészt az ajándéktárgyak cseréje miatt, másrészt például olyan vásárlók is vannak, akik a karácsonyra kapott készpénzt költik el, illetve a vásárlási utalványt használják fel.

– A vásárlói bizalom mindig fontos szempont, ami függ attól is, hogy milyen kilátásai vannak a fogyasztóknak a jövedelmük alakulására a következő időkben. Már az ünnepi költekezésen is meglátszott, hogy

a jövőre várható kormányzati ösztönzőknek köszönhetően – mint például a nyugdíjemelés, a fiataloknak szánt adókedvezmény, a családosok szja-visszatérítése – bátrabban nyíltak a pénztárcák,

amely hatás ezekben a napokban is változatlanul érezhető – jegyezte meg Vámos György, aki szerint nagyon jó kilátások elé néz 2022-ben a bolti kiskereskedelem, úgy is, hogy várhatóan a járvánnyal járó nehézségekből kijut a jövő évben is.

A főtitkár ennek ellenére azzal számol, hogy – a máskor eseménytelen, szerényebb forgalommal járó év elején –

februártól egyfajta vásárlási boom jelentkezik majd a kiskereskedelemben, mivel a második hónapban már a megemelt minimálbérek szerinti fizetéseket, illetve a magasabb nyugdíjakat kapják az érintettek, míg a családok, fiatalok elkölthető jövedelme is bővül, továbbá a Szép-kártyák feltöltései is bevonhatók lesznek a bolti költekezésbe.

Vámos György szerint a pluszjuttatások nagyrészt a vásárlásban megmutatkozó lakossági fogyasztást erősítik.

A Szép-kártyára vonatkozó miniszterelnöki bejelentés kapcsán a szakértő megjegyezte, hogy a vásárlóknak kedvező újabb döntés hatása most még nem jelentkezett a költésekben, ám az év elején ez már várható, és a minimálbér-emeléssel összességében hamar újabb szintre lép a bolti fogyasztás.

A Szép-kártya újabb lökést ad a bolti költekezésnek Fotó: Fehér Gábor

Bubenkó Csaba pedig úgy fogalmazott: rendkívül jó döntésnek tartják és örömmel üdvözlik az érintett munkavállalók az új lehetőséget, ami szerint februártól májusig a szállásra, vendéglátásra fordítható kafetériajuttatásokat élelmiszerek vásárlására is fordíthatják.

– Ez

óriási segítség azoknak a dolgozóknak, akik főként alacsonyabb jövedelemből élnek, akiknek ezzel az intézkedéssel tízezer forint körüli többletpénz jut havonta a mindennapi megélhetésre.

Akinek arra van nagyobb szüksége, tud belőle cukrot, lisztet, tartós élelmiszereket vásárolni tartalékba, aki viszont megteheti, továbbra is felhasználhatja a Szép-kártyát az étteremben vagy a szálláshelyeken – mondta Bubenkó Csaba. Szavai szerint – még ha választási fogásnak is tartják egyesek – ez a rendelkezés mindenkinek nagyon kedvező, ugyanakkor hosszabb távú lenne a pozitív hatás, ha nemcsak májusig, hanem tovább is elérhető lenne a lehetőség – jegyezte meg.

Hozzátette: többen eddig nem tudták hatékonyan felhasználni a plasztikkártyán összegyűlt összegeket, mert egyéb okokból például a belföldi utazási terveiket is halasztották, nekik nagy könnyebbséget hozhat a rugalmasság.

– Februártól mindenki többet tehet a családi asztalra a bér- és nyugdíjemelések, az adókedvezmények és a kafetéria segítségével

– hangsúlyozta az Egyenlő.hu elnöke.

Borítókép: a pezsgő a szilveszteri vigasság elengedhetetlen része (Fotó: MTI/Balázs Attila)