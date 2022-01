Régiós verseny zajlik a gyártás hazahozataláért

A hazai szerszámkészítés és műanyagfröccsöntés is a nyertese lehet annak, hogy az akadozó ellátási láncokra reagálva mind több gyártókapacitás kerülhet vissza Európába a Távol-Keletről

– mondta a VG-nek Gaszt Attila, a GIA Form tulajdonos-ügyvezetője.

Kifejtette, hogy azok a megrendelők, akik eddig akár öt-tíz gyártóeszköz beszerzéséért is kínai partnerhez fordultak, ma már többségében nem ezt teszik, hiszen egyrészt ott is mennek fel a bérek, másrészt a Covid-protokoll miatt a projektmenedzsment nehézkessé vált, a többszörös konténerárakat eredményező szállítási anomáliákról nem is beszélve. Így a szakértő szerint

egy vállalat hiába spórolhatja meg a pandémia előtt bejáratott távol-keleti csatornán keresztül elvileg a költségek akár 20-30 százalékát, az alacsonyabb árszínvonal a gyakorlatban nem állítható szembe a számtalan kockázati faktorral, amelyek miatt előfordulhat, hogy nem érkezik meg határidőre a szükséges termék.