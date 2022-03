Átadták az M76-os újabb szakaszát

– Lassan megvalósul az a kormányzati elképzelés, hogy minden megyei jogú város elérhető legyen gyorsforgalmi úton,

ennek egy újabb lépéseként készült el az M76-os autóút három kilométeres szakasza Balatonszentgyörgy térségében – közölte Palkovics László a helyszínen.

Az innovációs és technológiai miniszter felidézte, hogy a kormány 2016-ban 3600 milliárd forintos útépítési programot indított, amelynek hármas célja az volt, hogy mindenki harminc percen belül elérje valamelyik autópályát, a sztrádák vezessenek el a határig, illetve minden megyei jogú városnak legyen gyorsforgalmiút-csatlakozása. Ebből már csak Kaposvár, Békéscsaba és Zalaegerszeg bekötése van hátra.

Az M76-os autóút Balatonszentgyörgy–Fenékpuszta közötti elkészült szakasza az átadás napján a Keszthelyhez tartozó Fenékpuszta közelében Fotó: MTI/Varga György

Az M7-es autópályát Zalaegerszeggel összekötő M76-os a zalaegerszegi járműipari tesztpálya részeként is működik majd, ugyanis egy tíz kilométeres szakaszt tesztútként alakítanak majd ki. Ez a rész alkalmanként teljesen lezárható, ahol nagysebességűjármű-vizsgálatokat is végezhetnek. Hozzátette még, hogy a Balatonszentgyörgynél most elkészült három kilométeres szakasz rendkívül bonyolult a terepviszonyok és az út-vasút csatlakozások miatt. Hasonlóan műszaki kihívást jelent a folytatás – már pályázatra meghirdetett – építése, mert a Kis-Balaton mellett kell megépíteni, és a remények szerint akár két év alatt el is készülhet.

Nyul Zoltán, a NIF Zrt. beruházási vezérigazgató-helyettese kifejtette:

a három kilométeres új szakaszon hat felüljárót építettek, ami a Zala folyón és a vasútvonalon is átvezet. Új nyomvonalakra került a 76-os, és részben a 71-es főút és azok csatlakozása is, továbbá három kilométer kerékpárút is épült, valamint négy vidraátjáró, a természettel való kapcsolat biztosítása érdekében.

Manninger Jenő, a keszthelyi választókerület országgyűlési képviselője (Fidesz) arra emlékeztetett, hogy az első Orbán-kormány idején, már 2002-ben születtek elképzelések a gyorsforgalmi utak fejlesztésére, de az elmúlt tíz évben jelentősen megnövekedtek ezek a beruházások. Az M76-osnak már a folytatását is tervezik Zalaegerszegtől, így Körmenden át Ausztria felé is közvetlen összeköttetést teremt majd. Vigh László, Zalaegerszeg térségének fideszes országgyűlési képviselője azt hangsúlyozta, hogy a Zalaegerszegen 45 milliárd forintból épített tesztpályát még ebben a hónapban átadják. Ez a beruházás olyan mágnesnek bizonyult, ami miatt a környék hamarosan nemcsak a közlekedésnek, de a drónok fejlesztésének és a védelmi iparnak is egyik fontos bázisa lesz.

Az új útszakaszon idén nem kell útdíjat fizetni.

Egy február 17-i rendeletmódosítás alapján az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) díjmentessé minősítette 2022. február 18-tól az e-matrica-rendszerben az M76-os autóút Balatonszentgyörgy/Balatonberény és Keszthely-Fenékpuszta közötti szakaszát.

Borítókép: Palkovics László innovációs és technológiai miniszter az M76-os ünnepélyes átadásán (Fotó: MTI/Varga György)