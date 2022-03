Elérhetetlen néhány üzemanyag-nagykereskedő

Nyomós indokkal nem vette át a Mol annak a három töltőállomásnak az üzemeltetését, amire felkérte a céget a napokban az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Egy szerdai háttérbeszélgetésen elhangzott, hogy az érintett kutak húsz kilométeres körzetében több töltőállomás áll rendelkezésre, többek között Mol-kutak is, ezért a vállalat úgy ítélte meg, hogy nem került veszélybe az ellátásbiztonság, ha egy-egy töltőállomás bezár. Természetesen, ha változnak a körülmények, akkor a Mol felülvizsgálja a döntését, és szükség esetén közbelép.

Van import, csak nem jut el a benzinkutakig

A mintegy húsz nappal ezelőtt bevezetett nagykereskedelmi ársapka, amely szintén literenkénti 480 forintban szabja meg az üzemanyagok árát, minden nagykereskedőre vonatkozik, a Mol maradéktalanul eleget is tesz neki, és ma szinte egyetlenként teljesíti a nagykereskedelmi kötelezettségét szerződések és szállítások terén. Ennek következtében több mint ötven új szerződést tudhat magáénak.

Az új vevők korábban jellemzően importforrásból szerezték be az üzemanyagot, és ugyan az import egyébként továbbra is elérhető, azt az importőrök nem értékesítenek tovább.

Tudható, hogy bizonyos nagykereskedőket a partnereik nem érnek el, emiatt is fordulhatott elő, hogy néhány kúton elfogyott az üzemanyag.

Gyorsan alakulnak az új szerződések

Némely kútüzemeltető egészen eddig várt a beszállítójára, és csak a napokban kereste fel a Molt mint nagykereskedőt. A vállalat néhány nap alatt megköti az új szerződéseket, noha a jogszabály szerint harminc nap állna rendelkezésére, de ezt nem használja ki. A szerződések május 31-i határidőre szólnak.

A kiskereskedők ellátása egyébként nem törvényi kötelessége a Molnak, csak a szerződés megkötése, de feladatának is tartja az ellátás országos biztosítását.

Jelezték azt is, hogy minden náluk jelentkezővel megkötik a szerződést, nincsen preferencialista vagy bármilyen megkülönböztetés az egyes partnerek között. Az így jelentkező megrendeléstöbbletet képes kiszolgálni a Mol, megvannak rá a kapacitásai, és stratégiai vállalatként szolidaritást vállal minden magyar fogyasztóval. Emellett a kiskereskedők kiszolgálása folyamatos, az országos ellátást biztosítja a Mol, ideértve az új rendelésállományt is. A korábban ismertetett logisztikai problémák megoldódtak, már hétfő óta nincsen feltorlódott kiszállítandó megrendelés a cégnél. Éppen emiatt biztosítja folyamatosan a rendelésfelvétel lehetőségét is.

