Hidrogénvonat jár majd Érsekújvárba

Hidrogénhajtású vonat jár majd Érsekújvár és Privigye között 2024-től, ígérte Richard Sulík szlovák gazdasági miniszter. A politikus ezt az Alstom Coradia iLint üzemanyagcellás regionális motorvonat bemutatóján mondta. Sulík szerint hamarosan a kormány elé kerül egy cselekvési terv, melyben konkrét tevékenységeket írnak le. A hidrogénvonat beszerzése lehet az egyik ilyen tevékenység – közölte a RailTech.com.

A Coradia iLint 2018 óta van kereskedelmi forgalomban Németországban,

de Ausztriában és Hollandiában is tesztelték. Olaszország és Franciaország már megrendelte az első hidrogénüzemű vonatokat. A francia vasútijármű-gyártó a mai napig 41 megrendeléssel rendelkezik.

A gyártó több kelet-közép-európai országban bemutatta az üzemanyagcellás motorvonatot. Fotó: Alstom

A világ első hidrogénvonatát az Alstom felügyelete alatt tervezték német és francia központokban. A vontatási láncot Tarbesben alkották meg, míg magát a szerelvényt Salzgitterben, Alsó-Szászországban. A vonatokat üzemanyagcellákkal szerelték fel, amelyek a tetőn tárolt hidrogént és a levegő oxigénjét elektromos árammá alakítják. A lítiumion-akkumulátorok tárolják a fékezés során visszanyert energiát, amelyet a gyorsítási fázisokban újra felhasználnak.

A gazdaságosan nem villamosítható vasútvonalakra tervezett hidrogénvonat 160 ülőhellyel rendelkezik, maximális sebessége óránként 140 kilométer, hatótávolsága négyszáz–hatszáz kilométer.

A magyar vasút is fejleszt a szén-dioxid-semleges technológia területén: a napokban megérkezett Magyarországra a Rail Cargo Hungaria (RCH) megrendelésére készített első villany-hibrid tolatómozdony, amelyet a kínai CRRC Zhuzhou Locomotive Co. Ltd. szállított. Az Európában egyedülálló technológiát képviselő járművet a következő hónapokban tesztelik.

Az RCH a mozdonyt az egyeskocsi-fuvarozás szükségleteinek biztosítására rendelte meg. A szolgáltatás során tolatási műveletekkel rendezik szét vagy állítják össze egy-egy tehervonat vagonjait a rendező pályaudvarokon. A Kína délkeleti részén, Hunan tartományban gyártott mozdony tömege 74 tonna, technológiája az elektromos piacon is egyedinek számító elektromos-akkumulátoros hibrid. A jármű lítium-titanát akkumulátort alkalmaz a tolatási műveletek teljesítésére.

A mozdony a felsővezetékkel rendelkező szakaszokon tölti fel az akkumulátort.

Vontatási teljesítménye felsővezetékes üzemmódban 850 kW, akkumulátoros üzemmódban pedig 350 kW. Az RCH villany-hibrid tolatómozdonya felsővezeték nélküli pályán egy nyolcszáz tonnás szerelvényt 85 percig képes vontatni óránként húsz kilométeres sebességgel. A kocsirendezést ehhez hasonló tempóval szokták végezni. A jármű az engedélyek megszerzését követően Magyarországon lát majd el feladatokat, és főleg rendező pályaudvarokon, valamint iparvágányokon végez kiszolgálást. Az új tolatómozdony a tervek szerint az év második felében áll forgalomba.

Borítókép: A hidrogénvonat 160 utast vihet 400–600 kilométerre (Fotó: Alstom)