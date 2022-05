Jó szezonban bíznak a kajszisok

A legkedvezőbb kilátások jelenleg Olaszországban vannak, náluk 11 százalékos termésnövekedést jósolnak, az idén várt 263 ezer tonnás termés a teljes uniós mennyiség felét teheti ki. A franciák sem szomorkodhatnak, hiszen náluk az átlagoshoz képest nyolc százalékkal bővül a termés, 128 ezer tonnás volumennel a második legjelentősebb termelőnek számítanak ebben a szezonban. A görögök és a spanyolok ugyanakkor nem jártak jól az idén, utóbbi esetében a fagykárok miatt a megszokott mennyiségnek csupán a felét takaríthatják be a kajszitermesztéssel foglalkozó gazdák.

A hazai termelőknek is szerencséjük volt az idén, így az előző évekhez képest jó termést várhatnak. Az utóbbi két évben nem kímélték barackosainkat a tavaszi fagyok, ami erősen meg is mutatkozott a hozamokban és a termésmennyiségben.

A FruitVeb szakemberei szerint azonban idén egy „láthatatlan felső erő nagyon vigyázott a magyar barackra”, mivel a húsvétra jósolt lehűlés során is csak kis körzetekben süllyedt a hőmérséklet mínusz négy Celsius-fok alá. Bőven volt ok az aggodalomra, hiszen az Országos Meteo­rológiai Szolgálat is azt jelezte, hogy az ünnepek alatt további kemény fagyok várhatók. Aki csak tehette, felkészült, hogy minden eszközt bevessen.

Jelenleg háromféle technológiával lehet igazán eredményesen védekezni a fagy ellen: a korona feletti fagyvédelmi öntözéssel, a paraffingyertyás hőtermeléssel és a szélgépek alkalmazásával. A hazai nyolcvanezer hektárnyi gyümölcstermő terület 10-15 százalékán védekeznek a gazdák a fagyok ellen valamilyen módszerrel, míg ténylegesen hatékony technológiákat ötszázaléknyi területen alkalmaznak. Bár alacsonynak tűnik ez a mérték, mégis jelentős az elmozdulás, hiszen három-négy évvel ezelőtt az arány még csaknem nulla százalék volt. A következő időszakban pedig tovább nő majd a fagyvédett ültetvények aránya, hiszen az év elején nyitva álló pályázat eredményei még nem az idén, hanem majd csak jövőre mutatkoznak meg a gyakorlatban.

A kajszi mellett az őszibarackfák is túlélték a lehűlést, az idén pedig nagyobb fagyok szerencsére már nem várhatók. A FruitVeb szerint egyelőre úgy tűnik, hogy elegendő mennyiségű magyar barack kerülhet idén a pia­cra, csak a nagyon korai fajták esetében lesz terméskiesés.