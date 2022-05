Szlovénia szívesen látja a magyar turistákat

A sajtótájékoztatón bemutatták Szlovénia egyes tájegységeit és az odalátogatóknak ajánlott programlehetőségeket, egyúttal célként jelölték meg, hogy a magyar piacon elinduljon egy intenzívebb promóciós és marketingtevékenység annak érdekében, hogy minél több magyar turista fedezhesse fel a fenntarthatóságban élenjáró, valódi zöld desztinációt. Az eseményen a szlovén delegáció képviseletében Ilona Stermecki, a MUISZ nevében Füri Mihályné és Erdei Bálint írták alá a 2022–2023-as évekre vonatkozó memorandumot, amely az együttműködés hivatalos keretét adja. A megállapodás keretében egy tanulmányutat is szerveznek a magyar utazási irodák vezetői és az utazásszervezők számára, továbbá a közeljövőben Budapest utcáin szabadtéri reklámokon is találkozhatunk majd Szlovénia promóciójával.

A memorandum aláírása után Ilona Stermecki elmondta, hogy a magyar beutazás jelentős a szlovén piacon: 2021-ben például az előző évhez képest 64 százalékkal több magyar turista érkezett az országba, az idei nyári szezonban pedig további növekedésre számítanak. Hozzátette, hogy a magyar vendégek a Szlovéniába érkező külföldiek vendégéjszakáinak 6 százalékát generálták az utóbbi évben, amivel a hatodik helyen állnak a külföldi piacok toplistáján.

A MUISZ általános alelnöke, Erdei Bálint szerint a pandémia után a belföldi és a közeli országokba irányuló turizmus felértékelődött a magyar utazók körében.

Ezzel párhuzamosan az aktív és ökoturizmus szerepe is megnőtt, amiben Szlovénia hagyományosan erős és jó példával jár elöl,

de Magyarországon is egyre több fejlesztés valósul meg. Ha a régiónkban található országok képesek összefogni, akkor határokon átnyúló turisztikai termékeket tudnak az ébredező tengerentúli piacoknak is kínálni, és az eddigi megszokott Bécs–Prága–Budapest csomagok ki tudnak egészülni más úti célokkal, például Szlovéniával is. Ebben lehet komoly segítség egy ilyen megállapodás.

A sajtótájékoztatót kerekasztal-beszélgetés követte, amelyen

három vezető szlovén desztináció – Maribor, Rogla-Pohorje és Koroska (Karintia) – turisztikai kínálatát mutatták be.

A 800 négyzetkilométernyi Pohorje hegységben és környezetében található programok télen és nyáron is megfelelő szórakozást nyújtanak az aktív kikapcsolódásra vágyó utazóknak. A régió több ezer gyalogtúrával, kerékpáros útvonalakkal és sípályákkal várja a turistákat. Rogla télen például a magyarokhoz legközelebb eső, míg Maribor a legnagyobb síközponttal várja a magyarokat, míg nyáron tematikus gyalogtúrák, bortúrák, kerékpárparkok is elérhetők az érdeklődőknek. A legbátrabbak különleges földalatti kerékpárútvonalakon is tekerhetnek. Karintia egy különleges kihívást is bemutatott: 24 óra alatt kell eljutni az 5 legfontosabb csúcsra (Olševa, Peca, Raduha, Smrekovec és Uršlja gora).

Akik inkább a gasztronómiára, a különleges borokra és a kultúrára fókuszálnának, esetleg gyerekekkel érkeznek, azok is megtalálják a megfelelő programot. Maribor, Szlovénia második legnagyobb városa például arról híres, hogy itt található a világ egyik legrégebbi, 400 éves szőlőtőkéje, és érdemes körbenézni a régi borházban is. A borokhoz kapcsolódóan az ország több programlehetőséget is kínál, így például a szüreti fesztivált, vagy a tematikus borsétákat. Míg a felnőttek a híres borkútból ihatnak a városban, a gyerekeket se felejtették el, számukra gyümölcslével készülnek.

Roglában gyerekekkel talán az egyik legnépszerűbb kirándulás a lombkorona-tanösvény, melyet egy kilátóval is felszereltek, így a fák lombjának szintjén, edukációs tartalmak segítségével ismerkedhet meg az egész család Szlovénia természeti kincseivel. Azoknak, akik még messzebb tekintenének, a Noordung Center is nagyon jó programlehetőséget kínál, ahol a látogatók többet megtudhatnak az űrkutatásról, űrutazásról és az ezekhez kapcsolódó technológiákról.

A budapesti bemutatkozáson – amelyet a PR in Hungary csapata koordinált –nem maradhatott el a borkóstolás. Az eseményen részt vett a 25. hivatalos szlovén borkirálynő, Ana Protner is, aki bemutatta Szlovénia néhány csúcsminőségű borát a résztvevőknek.

Borítókép: Ana Protner, Szlovénia borkirálynője (Fotó: turizmus.com)