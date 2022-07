Hatalmas válságtól tart Németország

Példátlan válságot idézne elő, ha Németországba nem érkezne többé orosz gáz, erről beszélt Rainer Dulger, a német munkaadókat tömörítő szövetség elnöke. A szakember azt mondta a Süddeutsche Zeitungnak, hogy „az ország valaha volt legnagyobb válságával nézünk szembe. Őszintének kell lennünk, és ki kell mondanunk: elveszítjük azt a jólétet, amivel évek óta rendelkezünk.”

Míg sokan több kormányzati beavatkozást sürgetnek a német gazdaság támogatására, Dulger szerint általában véve minél kevesebb a beavatkozás, annál jobb – ismertette a V4NA nemzetközi hírügynökség.

Nem ő az egyetlen, aki hatalmas válságra hívja fel a figyelmet Németországban. Robert Habeck gazdasági miniszter katasztrofális télre figyelmeztet az orosz gázszünetektől való félelmek miatt. A német gazdasági és éghajlatvédelmi miniszter nemrég bejelentette, hogy az ország a tél előtt a gázkészletek feltöltésének elősegítése érdekében a szükségállapot második szintjére lép. Ahogy ugyanis jelenleg állnak a dolgok, könnyen előfordulhat az is, hogy Németországban nem lesz elegendő földgáz a teljes fűtési szezon alatt. Ekkor egyes ipari szektorokat teljesen leállítana a kormány, ami további ellátási gondokat szülne, és a gazdaság is megbénulna. Mások azt jósolják, hogy rengeteg cég fog csődbe menni, ami tovább növeli majd az inflációt.

A Bajor Gazdasági Szövetség vezetője szerint országszerte mintegy 5,6 millió munkahely szűnhet meg a következő egy évben. Ha pedig hirtelen megszűnne a gázszállítás Oroszországból, akkor az is előfordulhat, hogy korlátozni kell a lakosság gázfogyasztását.

Günther Oettinger volt uniós energiaügyi biztos pedig arra figyelmeztetett egy panelbeszélgetésen, hogy télen háborús gazdasági körülményekkel kell számolni Németországban. A Kereszténydemokrata Unió (CDU) politikusa azt javasolta, hogy Németország ne állítsa le a maradék három atomerőművet az év végén, hanem működtesse tovább azokat. Hozzátette, hogy a szakembereknek meg kell vizsgálniuk azt is, mely iparágnak mekkora mennyiségű gázra van szüksége, ez alapján kell rangsort felállítani. Megjegyezte azt is, hogy várhatóan a háztartásoknak is kompromisszumokat kell majd köt­niük a fűtési szezonban. Gabriel Felbermayr, az Osztrák Gazdaságkutató Intézet (WIFO) vezetője ugyanezen az eseményen az infláció további növekedésére számít. Úgy véli: ha nem érkezik orosz gáz az országba, akkor a mostani infláció ismét megduplázódhat.