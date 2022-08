Javultak a forint kilátásai régiós összevetésben

Mi várható Magyarországon?

A Magyarországon az elmúlt két hónap során végrehajtott kamatemelések valószínűleg a fogyasztói árindex szintjéhez közelítik majd az alapkamatot. A 2023-ban várhatóan 12-13 százalékra történő emeléseknek köszönhetően, és mivel az árfolyamesésből származó kellemetlenségek nagy részén túl van már,

Magyarország kevésbé lesz érzékeny a további leértékelődés irányába ható nyomásra, mint kelet-közép-európai társai.

A júniusi inflációs adatok (13,7 százalék, míg a maginfláció 16,7 százalék) láttán a Magyar Nemzeti Bank álláspontja nem változott, továbbra is szigorú (hawkish) marad, mivel az MNB inkább a rövid távú árfolyam-stabilitásra, mint a középtávú gazdasági lassulásra összpontosít – vélik a Fidelity elemzői. Hozzáfűzték, továbbra is

bizonytalanság övezi az uniós forrásokat és az orosz–ukrán konfliktust − ez utóbbi hatással van az országba irányuló gázszállításra, ami különösen a téli hónapokban fontos.

Az euró-forint árfolyam visszatért a 400-as szintre, és a következő hónapokban az árfolyamcsökkenés átgyűrűzése a fogyasztói árindexbe várhatóan visszafogott lesz. Ezért az EU-val és Magyarországgal kapcsolatos bármilyen pozitív hír vagy az euró-forint árfolyam mérsékelt stabilitása is előnyös lehet a kereskedelem számára.

Lassulás Lengyelországban

A lengyel nemzeti bank az építőipari termelésre és a kiskereskedelmi forgalomra vonatkozó, vártnál gyengébb júniusi gazdasági adatok után a mérsékeltebb (dovish) monetáris politika jeleit mutatta. Adam Glapinski jegybankelnök az infláció helyett a „jelentős gazdasági lassulásra” helyezte a hangsúlyt. Kijelentette: nem szabad, hogy az infláció csökkentése túlzott társadalmi terheket okozzon. Ezzel több más tag is egyetértett, ami a lengyel kamatlábak élénk raliját váltotta ki.

Azonban az infláció és a továbbra is célelőirányzat nélküli inflációs várakozások meredeken emelkednek. Emellett a kormány további (a GDP 1 százalékát kitevő) költségvetési lazítást jelentett be, az ukrán menekültek letelepedése nyomán pedig égbe szöktek az élelmiszerárak és a bérleti díjak.

Mivel Lengyelországban az inflációs várakozások még nem stabilizálódtak, valamint a béremelések is folytatódnak, az inflációs kilátások továbbra is bizonytalanok.

A piac szemszögéből nézve a lengyel államkötvények nagyon kevés kockázati prémiummal rendelkeznek, ezért nem tekinthetők vonzónak.

Csehország: nagy kihívás az ikerdeficit

Az új jegybanki igazgatótanács már a kezdetektől hangsúlyozta, hogy az előző testülethez képest enyhébb monetáris politikai irányt fog képviselni. Lengyelországhoz hasonlóan a cseh államkötvények árfolyama is emelkedett a szelídebb jegybanki nyilatkozatok hatására, ami arra késztette a kormányt, hogy megpróbáljon több helyi devizában jegyzett államkötvényt kibocsátani a növekvő hiány finanszírozására.

A Cseh Nemzeti Bank épülete (Fotó: Flickr)

A piacok most arra számítanak, hogy a kamatlábakat valószínűleg hosszú időre 7 százalékon rögzítik. Mivel azonban az infláció a két számjegyű tartományban mozog, az új jegybanki igazgatótanács is hamar rá fog jönni, hogy továbbra is emelésekre lesz szükség az inflációs várakozások stabilizálása érdekében. Az ikerdeficit most is a legnagyobb kihívás a cseh valuta számára, amely leértékelődési tendenciát mutathat, ha az alsó és a felső határt eltörlik.