Bioborok országos versenyét rendezték Debrecenben

Kihirdették a XI. országos bioborverseny eredményét Debrecenben, ahol egy korábbi területi vetélkedő után most először tartottak országos megméretést. A versenyen 15 borászat 53 bort nevezett, s ezek közül 19 kapott aranyérmet, annak ellenére, hogy a három országból összejött zsűri szigorúbban minősített, mint a hagyományos borok esetében tette volna.

A napokban lezajlott értékelésben fontos szerepet kapott annak az ellenőrzése is, hogy az italok valóban biokörülmények között készültek. Erről tanúsítványokat kellett bemutatniuk a résztvevőknek, s a Hungária biokontroll a helyszínen is ellenőrizte ezt. A benevezett – többségükben fehér- – borokat két bizottság is minősítette, majd a legjobbak az elődöntőben és a döntőben ítéltettek meg.

A zsűrinek nehéz dolga volt, mert csak árnyalatnyi különbségek voltak az italok között. Végül az 53 tétel közül 19 nyert aranyérmet a kapott pontok alapján. (A 88 ponton felüli borok minősültek aranyérmesnek.) A fehérborok díját a balatonfüredi Gyukli pince 2021-es évjáratú Solaris nevű nedűje kapta, ugyanők győztek a desszertbor kategóriában is. A vörösborok versenyében a soproni Horváth pince 2017-es cabernet franc-ja győzött. Ők lettek a championok, ők képviselhetik a magyar bioborkultúrát a 2023-as németországi világbajnokságon, a Mundus Vini Biofachon, amely a világ legnagyobb borversenye. A legmagasabb abszolút pontértéket elért Szent-György-hegyi Hegymagason található Szászi birtok 2021-es rókaluki olaszrizlingjét 89,4 pontra értékelte a zsűri. Ez a bor kapta meg a Magyar Borakadémia különdíját. S amit külön nem díjaztak, de megemlítettek a díjkiosztón: a tokaj-hegyaljai Gróf Dégenfeld Szőlőbirtok mindhárom benevezett bora aranyérmes lett.

