Hamarosan kézhez kapják a mikrovállalkozások a rezsiszámlát

Szeptember második felétől küldi az új rezsicsökkentési szabályok szerinti számlákat az MVM a mikrovállalkozásoknak. A vállalat hétfői közleménye szerint az augusztus elején életbe lépett rezsiszabályok miatt az elmúlt egy hónapban a számlázási informatikai rendszer gyors és teljes átalakítása vált szükségessé a lakossági és a nem lakossági ügyfelek esetében is. Az informatikai fejlesztés folyamatos, több lépcsőben történik, az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő mikrovállalkozásoknak szeptember második felében érkeznek az új rezsicsökkentési szabályoknak megfelelő számlák.

Augusztustól kizárólag a 2022. június 18-án egyetemes szolgáltatótól áramot, illetve földgázt vásárló mikrovállalkozások maradtak jogosultak nem lakossági ügyfélként egyetemes szolgáltatásra. Ezeknek a mikrovállalkozásoknak felhasználási helyenként 4606 kWh éves kedvezményes villamosenergia- és 54 810 MJ éves kedvezményes földgázmennyiség biztosított.

Az elmúlt időszakban nem megfelelő tartalommal kiküldött számlákat javítják, az érintett ügyfelek erről tájékoztatást kapnak – közölte az MVM.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy az önkormányzati bérlakások esetében a helyi önkormányzatok, állami bérlakások és szállóférőhelyek esetében azok üzemeltetői is lakosságként vásárolhatnak áramot. Szintén egyetemes szolgáltatást vehetnek igénybe azok a társasházak is a közös villamosenergia-fogyasztásukra, ahol a lakóépületben az önálló lakások száma azonos vagy alacsonyabb, mint a nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma. Mindkét esetben nyilatkozatot kell tenniük az érintetteknek.

Azoknak a fogyasztóknak, amelyek augusztustól már nem jogosultak egyetemes szolgáltatásra – nem minősülnek lakossági ügyfélnek, nem mikrovállalkozások vagy mikrovállalkozások ugyan, de nem egyetemes szolgáltatótól vásárolták az energiát 2022. június 18-án – szintén nyilatkozatot kell tenniük annak érdekében, hogy a végső menedékes intézmény keretében vásárolhassanak áramot és földgázt 2022. december 31-ig.

Fontos, hogy a végső menedékes intézmény keretében történő energiavásárlás csak akkor lehetséges, ha a nyilatkozatot legkésőbb október 31-ig benyújtják.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Magyar Nemzet)