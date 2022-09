Veszélyben a vasúti áruszállítás az áram ára miatt

A vasúti árufuvarozásra is rászakadtak az egekben járó energiaköltségek terhei: az International Union for Road-Rail combined transport (UIRR) vasúti szövetség szerint Európában átlagosan 300 százalékkal nőtt az áram ára – tette közzé a Transportoeuropa.it portál. A szervezet szerint ez sürgős beavatkozást igényel, különben a vasút nem lesz képes alternatívát nyújtani a közúti szállításban használt teherautókkal szemben, hiszen a dízel ára 2022 januárja óta mindösszesen 69 százalékkal nőtt. Az UIRR felhívta a figyelmet, hogy a probléma nemcsak a nagy vasúttársaságokat érinti, hanem az intermodális láncolat kis- és középvállalkozásait is. Ralf-Charley Schultze, az UIRR elnöke kijelentette, az Európai Bizottságnak kifejezetten javasolnia kell a tagállamoknak, hogy a kombinált szállítás szereplőit sorolják azoknak a fogyasztóknak a csoportjába, akiknek jár a szabályozott villamosenergiaár. Mint mondta, az intermodális teherszállítási ágazatot megfelelően védeni kell a villamosenergia-árak robbanásszerű emelkedésétől, tekintettel kiváló társadalmi-gazdasági teljesítményére. Az UIRR azoknak a vállalkozásoknak a szakmai szervezete, amelyek a közúti szállítójárművek, illetve azok teherszállító vontatmányai – félpótkocsijai – vasúton történő szállítását végzik illetve szervezik.

Logisztikai központ hazánkban, ahol a vasútról kamionra kerülnek a konténerek Fotó: Magyar Nemzet/Kurucz Árpád

Az áramárak rendkívüli emelkedése miatt a Deutsche Bahn (DB) is drasztikus többletköltségekkel számol: csak 2023-ban kétmilliárd eurós többletkiadást prognosztizálnak. Richard Lutz, a DB vezetője a Spiegel.de portálnak nyilatkozva azt mondta, erre az évre ki tudták védeni az áram drágulásából adódó többletköltséget, jövőre azonban teljes mértékben megjelennek az áremelkedések az energiapiacon. A jelenlegi árszint mellett

a DB-nek csak 2023-ban több mint kétmilliárd euróval kell többet fizetnie az áramért. A menedzser nyitva hagyta, hogyan kívánja ellensúlyozni a költségek emelkedését.

Az energiaárak rendkívüli emelkedése rontja a vasút versenyképességét a közúttal szemben Németországban is. A gázolaj ára 70-80 százalékkal nőtt az elmúlt tizenkét hónapban, az áram ára több mint 500 százalékkal emelkedett – mondta Lutz.

A vontatási költségek emelkedése a magyar magánvasúti piacon is megjelent. Hódosi Lajos, a Hungrail ügyvezetője szerint több mint 24 milliárd forint fog hiányozni a vasúti árufuvarozási szektor képviselőinek zsebéből ebben az évben a magas vontatásienergia-árak miatt.

A vasút kiárazódik a szállítási piacról, és a piaci szereplők felhagyhatnak tevékenységükkel, mivel fuvarfeladataikat jelenleg Európa legdrágább vontatásienergia-díjával kell teljesíteniük

– nyilatkozta az ügyvezető. A szervezet energiabizottsága szerint az az elsődleges cél, hogy kormányzati támogatást harcoljon ki a Hungrail.

Borítókép: kamionra rakják a vasúton érkezett konténereket (Fotó: Magyar Nemzet/Kurucz Árpád)