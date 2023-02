Napelemparkot épít Brassó az energiaellátás biztosításához

Magyarországon sem csökken a villamosenergia-igény

Ahogy a Magyar Nemzet korábban megírta, a háztartási méretű naperőműveket is beleszámítva tavaly sem csökkent a villamosenergia-felhasználás Magyarországon. Az e-mobilitás és a hőszivattyús rendszerek, illetve az elektromos fűtés elterjedésével az energiaigények várhatóan tovább nőnek, és az import lehetősége is korlátozott lehet, a lapunknak nyilatkozó szakértő szerint a paksi bővítés, valamint további naperőművi kapacitások beépítése is szükséges.

A tavaly kirobbant ukrán–orosz válság és az elhibázott brüsszeli szankciók tovább súlyosbították a 2021-ben kezdődött európai energiaválságot, amely magas energiaárakat, áram- és gázhiányt eredményezett. Egyes európai országok, iparágak és a háztartási fogyasztók is energiamegtakarítási intézkedéseket hoztak.

Hárfás Zsolt mérnök, atomenergetikai szakértő lapunk megkeresésére elmondta, a Mavir előzetes adatai szerint 2022-ben mintegy két és fél százalékkal volt alacsonyabb a villamosenergia-fogyasztás, mint 2021-ben, bár hiteles mérések híján a statisztikába nem számolták bele a háztartási méretű naperőműveket. Ezek beépített kapacitása tavaly év végére elérte az 1480 MW (megawatt) értéket. Átlagos termelési értékkel becsülve a háztartási naperőművek mintegy 1,6 TWh (terawattóra) villamos energiát termeltek, amely el is fogyott. Összességében tehát a fogyasztás 47,4 TWh körül alakulhatott 2022-ben, míg 2021-ben a háztartási méretű naperőművek nélkül számolva ez az érték 46,92 TWh volt – mondta Hárfás Zsolt.

A szakértő emlékeztetett, a hazai energiafelhasználás is évről évre növekszik, a hazai villamosenergia-termelés rendíthetetlen pillére továbbra is a paksi atomerőmű volt, hiszen éves szinten 15,81 TWh villamos energiát termelt, amely 47 százalékos termelési részaránynak felel meg. Ez az érték lehetett volna nagyobb is, azonban tekintettel arra, hogy az időjárásfüggő nap- és szélerőművek által megtermelt villamos energiát kötelezően át kellett venni, az atomerőmű teljesítményét ennek érdekében több alkalommal csökkentették.

Borítókép: illusztráció (Fotó: MTI/Komka Péter)