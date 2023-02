Nem csökken a villamosenergia-igény Magyarországon

A tavaly kirobbant ukrán–orosz válság és az elhibázott brüsszeli szankciók tovább súlyosbították a 2021-ben kezdődött európai energiaválságot, amely magas energiaárakat, áram és gázhiányt eredményeztek. Egyes európai országok, iparágak és a háztartási fogyasztók is energiamegtakarítási intézkedéseket hoztak. Hárfás Zsolt mérnök, atomenergetikai szakértő lapunk megkeresésére elmondta, a Mavir előzetes adatai szerint 2022-ben mintegy két és fél százalékkal volt alacsonyabb a villamosenergia-fogyasztás, mint 2021-ben, bár hiteles mérések híján a statisztikába nem számolták bele a háztartási méretű naperőműveket. Ezek beépített kapacitása tavaly év végére elérte az 1480 MW (megawatt) értéket. Átlagos termelési értékkel becsülve a háztartási naperőművek mintegy 1,6 TWh (terawattóra) villamos energiát termeltek, amely el is fogyott. Összességében tehát a fogyasztás 47,4 TWh körül alakulhatott 2022-ben, míg 2021-ben a háztartási méretű naperőművek nélkül számolva ez az érték 46,92 TWh volt – mondta Hárfás Zsolt.

A háztartási méretű naperőművek termeléséről nincsenek pontos adatok, azonban az általuk termelt energiát biztosan felhasználjuk. Fotó: Nagy Gábor



A szakértő emlékeztetett, a hazai energiafelhasználás is évről évre növekszik, a hazai villamosenergia-termelés rendíthetetlen pillére továbbra is a Paksi Atomerőmű volt, hiszen éves szinten 15,81 TWh villamos energiát termelt, amely 47 százalékos termelési részaránynak felel meg. Ez az érték lehetett volna nagyobb is, azonban tekintettel arra, hogy az időjárásfüggő nap- és szélerőművek által megtermelt villamos energiát kötelezően át kellett venni, az atomerőmű teljesítményét ennek érdekében több alkalommal csökkentették.

Magyarország zöldebb lehet, mint Németország

A hazai éves fogyasztásból az import átlagos részaránya továbbra is nagyon magas, 26 százalék volt – mutatott rá a szakértő. Paks mellett megkerülhetetlen szerepet töltött be a szénből és gázból termelt áram is, hiszen ezek részaránya 9,6, illetve 26 százalék volt. Mindezek mellett a hazai termelésből az ipari méretű naperőművek 2525 MW és a szélerőművek 323 MW beépített kapacitás révén 9,13, illetve 1,74 százalékkal részesedtek. Ha klímavédelmi szempontból vizsgáljuk a hazai villamosenergia-termelést, akkor azt mondhatjuk, hogy Magyarország már most is zöldebb, mint Németország, hiszen 2022-ben a klímabarát (megújuló+atom) villamosenergia-termelés részaránya hazánkban 64, Németországban viszont csak 56,5 százalék volt. Ez a különbség majd főleg a paksi bővítéssel és újabb naperőművi kapacitásokkal tovább nőhet.