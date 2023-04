Záró üteméhez érkezett a magyar bankfúzió

A közlemény kiemelte: a fúziós folyamat kapcsán (is) alapvető elvárás az MNB részéről a pénzügyi piacok zavartalan, nyugodt működése, az ügyfelek megfelelő tájékoztatása, érdekeik védelme, s a fogyasztóvédelmi szempontok előtérbe helyezése. Az MNB ezt tartja szem előtt és ezt kéri számon az MKB és a Takarékbank fúziója kapcsán is.

Az egyesülés okán az ügyfeleknek nincs teendőjük: folyószámlájuk, bankkártyájuk, hitelkártyájuk, hitelszámlaszámuk, illetve elektronikus csatornáik elérhetőségei nem változnak, s nem módosulnak az érvényben lévő különböző hitelszerződések feltételei, illetve törlesztőrészletei sem.

A két egyesülő hitelintézet ügyfelei előzetesen tájékoztatást kaptak, kaphatnak a folyamatról a mostani átállás során is az érintett bankok telefonos ügyfélszolgálatainál, illetve a fúzióról hírt adó honlapjain. A fogyasztók emellett a fúzióval kapcsolatos megkereséseikre az MNB telefonos ügyfélszolgálatán is választ kaphatnak, valamint írásban és személyesen is elmondhatják kérdéseiket, észrevételeiket. Mindezek mellett a Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózathoz is fordulhatnak.

A Magyar Nemzeti Bank februárban engedélyezte a Magyar Bankholding fúziós menetrendjének záró lépését, az MKB és a Takarékbank április 30-i összeolvadását az MBH Bank Nyrt.-be. Az akkori tájékoztatás szerint a tisztán magyar tulajdonú nagybank mérlegfőösszege csaknem 11 ezermilliárd forint. A bankcsoport több mint 1,5 millió lakossági és háromszázezer vállalati ügyfelet szolgál ki, az ország legnagyobb fiókhálózatával rendelkezik, munkavállalóinak száma a tízezret közelíti.